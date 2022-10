Sopravvissuti: il cast (attori) completo della serie tv

Qual è il cast (attori) di Sopravvissuti, la nuova serie tv con Lino Guanciale in onda su Rai 1? Come detto, il protagonista è Lino Guanciale. Al suo fianco numerosi altri interpreti che hanno già lavorato in tv, come Alessio Vassallo, Pia Lanciotti, Barbora Bobulova, Giacomo Giorgio, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa e Camilla Semino Favro. Con loro, anche alcuni attori ed attrici stranieri. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Luca Giuliani

Giacomo Giorgio: Lorenzo Bonanno

Vincenzo Ferrera: Tano Russo

Barbora Bobuľová: Giulia Morena

Stéfi Celma: Sylvie

Manda Touré: Malika

Fausto Maria Sciarappa: Stefano Bonanno

Florian Fitz: Frank Berger

Sophie Pfenningstorf: Alex

Desirèe Pöpper: Titti

Nicolas Maupas: Roberto

Raffaella Rea: Paola

Domenico Luca: Matteo

Luca Biagini: Jacopo

Pia Lanciotti: Wanda

Elena Radonicich: Elena

Camilla Semino Favro: Matilde

Alessio Vassallo: Dante

Adèle Wismes: Maria

Luca Castellano: Francesco

Carmine Recano: Massimo

Nello Mascia: don Marco

LOCATION

Abbiamo visto il cast (attori) di Sopravvissuti, ma dove è stata girata (location) la serie tv? Le riprese della serie si sono divise tra Roma e Genova. Nel capoluogo ligure sono state scelte come ambientazioni il Porto Antico, il padiglione Jean Nouvel, il Palasport, il cimitero di Staglieno ed il Matitone, celebre palazzo che ospita uffici comunali. Il set è stato aperto dall’ottobre 2020 al maggio 2021. Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Sopravvissuti? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,35. La durata complessiva di ogni serata (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti.