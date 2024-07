Sophie Cross – Verità nascoste 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera, martedì 30 luglio 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Sophie Cross – Verità nascoste 2, serie tv drammatica franco-tedesca-belga, trasmessa in Germania su Das Erste, in Belgio su La Une e in Francia su France 3. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In questa puntata la squadra di Sophie (Alexia Barlier) è impegnata sull’assassinio di Valérie, una giovane croupier, trovata senza vita in una stanza d’hotel. Allo stesso tempo, una vecchia fiamma di Gabriel (Cyril Lecomte) fa ritorno da lui per chiedergli una mano. Per Sophie e Thomas (Thomas Jouannet) è in arrivo una sorprendente novità. Proprio Thomas prosegue con le indagini con tenacia…

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Sophie Cross – Verità nascoste 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: