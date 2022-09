Solo uno sguardo: le anticipazioni (trama e cast) della seconda e ultima puntata

Stasera, mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda e ultima puntata di Solo uno sguardo, adattamento televisivo del libro “Identità al buio” di Harlan Coben che racconta la ricerca di una donna del marito misteriosamente scomparso, ricerca che porta a galla numerose verità del suo passato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Eva ormai è sempre più vicina alla verità su suo marito Bastien e sulle motivazioni della sua scomparsa. Più però si avvicina alla verità, più dovrà tenersi pronta a fare i conti col passato dell’uomo che nasconde misteri e verità compromettenti. Il tempo è poco, i pericoli sono in agguato e Bastien potrebbe non tornare a casa vivo. Chi è davvero Bastien, cosa nasconde di così pericoloso ed Eva riuscirà a trovarlo ancora vivo? Ma soprattutto sarà disposta, qualora lo trovasse ancora vivo, ad accettare il suo passato e tutto quello che le ha nascosto? Per il gran finale la miniserie si prepara a stupire il pubblico con nuovi segreti, bugie, vendette e colpi di scena. Eva Beaufils, un’agente della Forestale, prosegue nella ricerca del marito Bastien , improvvisamente scomparso. Non sa però che presto verrà a scoprire qualcosa che la lascerà spiazzata e senza parole. Cos’è accaduto davvero a Bastien?

Cast

Abbiamo visto la trama di Solo uno sguardo, ma qual è il cast completo della serie tv? La protagonista della miniserie è Virginie Ledoyen, attrice e modella francese che agli esordi, negli anni novanta, ha recitato anche con Marcello Mastroianni e Michel Piccoli nel film “Le Voleur d’enfants”. In tv, ha anche lavorato alla miniserie I Miserabili (trasmessa da Canale 5 e in replica da Rete 4), nei panni di Cosette. Al suo fianco tanti altri attori. Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: