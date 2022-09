Solo uno sguardo: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Solo uno sguardo, la miniserie tv in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda due puntate da tre episodi ciascuna. La prima andrà in onda lunedì 5 settembre 2022; la seconda e ultima mercoledì 7 settembre 2022. Di seguito la programmazione:

Quanto dura (durata) una puntata di Solo uno sguardo? Ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti. La messa in onda è prevista su Canale 5 a partire dalle ore 21,30 con chiusura prevista (inclusi spazi pubblicitari e tg5 della notte) alle ore 01,30. Ma di cosa parla la serie tv? La protagonista della miniserie è Eva Beaufils, una guardia forestale dalla vita serena: è sposata con Bastien ed ha due figli, Salomé e Max. Un giorno trova una vecchia foto di gruppo in cui riconosce Bastien giovane, ma l’uomo nega di essere lui. Sembra tornare tutto alla normalità, se non fosse che una serie il marito di Eva parte con i figli per un concerto, in attesa che la donna li raggiunga il giorno dopo. Ma da quel momento di Bastien si perdono le tracce: Eva scopre che l’uomo ha lasciato i figli in una camera d’hotel ed è sparito. Nel cercare di capire cosa sia successo al marito, la donna trova aiuto da Grégory Marsan, uomo che conobbe quindici anni prima, durante un incendio alle Catacombe in cui morì il figlio di Grégory e la stessa Eva rischiò la vita. Così, Eva inizia a scoprire che il marito le stava nascondendo dei segreti, che sono legati a quella vecchia fotografia ed ad alcune persone che vi compaiono.

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Solo uno sguardo, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 5 settembre 2022 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.