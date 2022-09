Solo uno sguardo: trama, cast, location, quante puntate e streaming del serie tv

Dal 5 settembre 2022 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Solo uno sguardo, adattamento televisivo del libro “Identità al buio” di Harlan Coben che racconta la ricerca di una donna del marito misteriosamente scomparso, ricerca che porta a galla numerose verità del suo passato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La protagonista della miniserie è Eva Beaufils, una guardia forestale dalla vita serena: è sposata con Bastien ed ha due figli, Salomé e Max. Un giorno trova una vecchia foto di gruppo in cui riconosce Bastien giovane, ma l’uomo nega di essere lui. Sembra tornare tutto alla normalità, se non fosse che una serie il marito di Eva parte con i figli per un concerto, in attesa che la donna li raggiunga il giorno dopo. Ma da quel momento di Bastien si perdono le tracce: Eva scopre che l’uomo ha lasciato i figli in una camera d’hotel ed è sparito. Nel cercare di capire cosa sia successo al marito, la donna trova aiuto da Grégory Marsan, uomo che conobbe quindici anni prima, durante un incendio alle Catacombe in cui morì il figlio di Grégory e la stessa Eva rischiò la vita. Così, Eva inizia a scoprire che il marito le stava nascondendo dei segreti, che sono legati a quella vecchia fotografia ed ad alcune persone che vi compaiono.

Storia vera

Solo uno sguardo racconta una storia vera? Ve lo diciamo subito: il racconto non è tratto da una storia vera, ma da un libro scritto da Harlan Coben e pubblicato negli Stati Uniti nel 2004, il cui titolo originale è “Just one look”. In Italia, invece, è stato pubblicato con il titolo “Identità al buio” da Mondadori. La miniserie fa alcune modifiche rispetto al libro, ad esempio nella professione della protagonista, che nel romanzo è pittrice e nella serie una guardia forestale. Harlan Coben è anche ideatore della miniserie, di cui ha chiesto di poter supervisionare ogni aspetto.

Solo uno sguardo: il cast

Abbiamo visto la trama (e se è una storia vera) di Solo uno sguardo, ma qual è il cast completo della serie tv? La protagonista della miniserie è Virginie Ledoyen, attrice e modella francese che agli esordi, negli anni novanta, ha recitato anche con Marcello Mastroianni e Michel Piccoli nel film “Le Voleur d’enfants”. In tv, ha anche lavorato alla miniserie I Miserabili (trasmessa da Canale 5 e in replica da Rete 4), nei panni di Cosette. Al suo fianco tanti altri attori. Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Virginie Ledoyen: Eva Beaufils

Thierry Neuvic: Bastien Beaufils

Thierry Frémont: Grégory Marsan

Joseph Malerba: Franck/Capaud

Jimmy Jean-Louis: Éric Toussaint

Julie Gayet: Sandrine Koval-Beaufils

Carole Richert: la madre di Grégory

Stanislas Merhar: Jimmy O

Arthur Jugnot: Daniel

Mathilde Bisson: Crystal/Angélique Lambert

Anne Girouard: il Capitano Valert

Sophie-Charlotte Husson: Mylène Losdat

Christophe Vandevelde: Olivier Losdat

Joséphine Hélin: Salomé Beaufils

Jean-Baptiste Blanc: Max Beaufils

Harlan Coben: il chirurgo di una sala operatoria

Location

Dove è stata girata (location) Solo uno sguardo? Le riprese sono avvenute in Francia, nella regione di Île-de-France, nello specifico nel dipartimento di Senna e Marna, ma anche nelle strade della Valle dell’Oise, nel dipartimento di Essone ed in Alta Senna. Il set ha aperto nell’agosto 2016 e si è chiuso nel dicembre dello stesso anno.

Solo uno sguardo: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Solo uno sguardo? In tutto andranno in onda due puntate da tre episodi ciascuna. La prima andrà in onda lunedì 5 settembre 2022; la seconda e ultima mercoledì 7 settembre 2022. Di seguito la programmazione:

Prima puntata: lunedì 5 settembre 2022

Seconda puntata: mercoledì 7 settembre 2022

Streaming e tv

Dove vedere Solo uno sguardo in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 5 settembre 2022 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.