Soliti ignoti Speciale Lotteria Italia streaming e diretta tv: dove vedere il gioco

Questa sera, 6 gennaio 2021, alle ore 20.35 su Rai 1 va in onda la puntata speciale dei Soliti Ignoti abbinata alla Lotteria Italia 2021. Amadeus, in compagnia di tanti ospiti vip, giocherà con il pubblico da casa, per una prima serata da non perdere con il game campione d’ascolti. Nel corso della serata, in diretta, ci sarà l’estrazione dei premi di prima categoria della Lotteria Italia. Quali sono i biglietti vincenti? A chi andrà il primo premio da 5 milioni di euro? Lo scopriremo stasera. Ma dove sarà possibile vedere Soliti ignoti Speciale Lotteria Italia in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il gioco, come detto, va in onda oggi – 6 gennaio 2021 – alle ore 20.35 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre, al tasto 101 del decoder Sky).

Soliti ignoti Speciale Lotteria Italia streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il programma in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Anticipazioni e ospiti

Una puntata speciale abbinata ai premi della Lotteria Italia, ovviamente condotta da Amadeus con la partecipazione di tanti personaggi del mondo dello spettacolo che si alterneranno nel ruolo di concorrenti e di ignoti. Ma quali sono gli ospiti di Soliti Ignoti speciale Lotteria Italia 2021? In studio il noto astrologo Paolo Fox, l’attrice Elena Sofia Ricci che dal 7 gennaio torna in prima serata su Rai 1 con le nuove puntate di Che Dio ci aiuti, Laura Chiatti e l’attrice e cantante Serena Rossi. Fra le altre celebrità che animeranno la puntata dell’Epifania dei Soliti ignoti ci saranno anche il giornalista e conduttore della Vita in diretta Alberto Matano e l’attrice Valeria Fabrizi. Appuntamento su Rai 1 con lo speciale abbinato alla Lotteria Italia questa sera, 6 gennaio 2021, subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1, in diretta dal teatro delle Vittorie in Roma.

