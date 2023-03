Perché Soliti Ignoti – Il ritorno stasera non va in onda: il motivo

Perché Soliti Ignoti – Il ritorno stasera – giovedì 23 marzo 2023 – non va in onda su Rai 1 come al solito? Ve lo diciamo subito: la puntata odierna non verrà trasmessa – come annunciato ieri da Amadeus – per lasciare spazio alla partita Italia-Inghilterra, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Dalle 20,30, subito dopo il Tg1, infatti andrà in onda il pre-partita in diretta dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli con diversi giornalisti e opinionisti che analizzeranno il match della squadra di Mancini sia nel pre sia nel post partita.

Quando torna

Ma quando torna i Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1? Il gioco condotto da Amadeus non andrà in onda solo oggi. Già domani, 24 marzo, tutto tornerà alla normalità con la puntata che inizierà dopo il Tg1 e il programma di Bruno Vespa, 5 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Soliti ignoti – Il ritorno oggi – 23 marzo – non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 20.30. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul primo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 101 del vostro telecomando. Ma il gioco è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network.