Sol levante: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 15 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Sol levante, film del 1993 diretto da Philip Kaufman, tratto dal romanzo omonimo di Michael Crichton, con protagonisti Sean Connery e Wesley Snipes. Ma di cosa parla? Qual è la trama del film? E il cast completo di Sol levante? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è ambientato a Los Angeles: durante una festa in un grattacielo per la futura vendita di una società americana di sistemi informatici per la difesa ad una società giapponese, viene trovata morta una ragazza; vengono incaricati del caso i tenenti Webster Smith e Tom Graham, affiancati dal capitano John Connor. I sospetti sembrano cadere su Eddy Sakamura, registrato dalle telecamere di sorveglianza dell’edificio, e, dopo la sua morte, avvenuta durante un inseguimento con la polizia, il caso sembrerebbe chiuso ma Smith e Connor, grazie all’aiuto di Jingo Asakuma, esperta informatica, scoprono che le immagini sono state alterate e proseguono le indagini.

I due poliziotti, venuti in possesso del disco originale della registrazione fornitogli da Eddy, che ha finto la sua morte, riescono a scoprire che il colpevole non è lui e che la ragazza, dopo un rapporto sessuale con il senatore John Morton, era ancora viva ma è stata strangolata subito dopo da una terza persona rimasta invisibile all’occhio delle telecamere, allo scopo di ricattare il senatore per influenzare il suo voto sull’acquisto della società.

Smith viene sospeso dopo un’inchiesta della commissione degli affari interni, convocata a seguito delle rivelazioni del giornalista Willy Wilhelm, soprannominato “la faina”, sul suo caso di corruzione e Connor sollevato dall’incarico ma, dopo la morte di Eddy, ucciso in un agguato, i due mandano un fax al senatore con l’immagine del suo volto tratta dal filmato della sera dell’omicidio provocandone il suicidio e viene allo scoperto la responsabilità dell’assassinio di Bob Richmond, faccendiere della società giapponese, ma i due non riescono ad arrestarlo in quanto viene ucciso per vendetta dagli amici di Eddy.

Le differenze con il romanzo

Abbiamo visto la trama del film Sol levante, ma quali sono le differenze con il libro (romanzo)? Rispetto al romanzo di Michael Crichton, il film smussa la parte relativa “all’invasione commerciale nipponica” negli Stati Uniti ed evidenzia alcune parti relative alle tradizioni, mentalità e azioni orientali. Inoltre sono stati cambiati alcuni nomi: il tenente Smith viene ribattezzato Webster (nel romanzo si chiama Peter), così come l’informatica Asakuma diventa Jingo (nel romanzo Theresa). Infine i legami sentimentali tra la Asakuma e Connor sono “opera” della sceneggiatura del film dato che nel romanzo non se ne parla…

Sol levante: il cast completo del film

Ma qual è il cast del film Sol levante? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Sean Connery: John Connor

Wesley Snipes: Web Smith

Harvey Keitel: Tom Graham

Tia Carrere: Jingo Asakuma

Cary-Hiroyuki Tagawa: Eddie Sakamura

Stan Egi: Ishihara

Stan Shaw: Phillips

Ray Wise: Senatore John Morton

Steve Buscemi: Willy Wilbeim

Kevin Anderson: Bob Richmond

Mako: Yoshida-san

Clyde Kusatsu: Tanaka

Tamara Tunie: Lauren Smith

Tony Ganios: Perry

Tatjana Patitz: Cheryl Lynn Austin

Streaming e tv

Abbiamo visto trama e cast del film Sol levante, ma dove è possibile vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibittaforma RaiPlay.irlive streaming tramite la pittaforma RaiPlay.it.

