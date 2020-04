Sogni e Bisogni, la commedia di Vincenzo Salemme: la trama | Il bello della diretta

Torna su Rai 2 l’appuntamento con il grande teatro in tv e le commedie di Vincenzo Salemme in replica: questa sera, 30 aprile 2020, vedremo Sogni e Bisogni, opera teatrale che fa parte del ciclo “Salemme il bello… della diretta!”. Settimana scorsa abbiamo assistito invece a Di mamma ce n’è una sola. In totale tre le commedie di questo celebre personaggio del teatro italiano, andate in onda lo scorso dicembre, e che la rete di Viale Mazzini ha deciso di riproporre al suo pubblico ancora in quarantena per via dell’emergenza Coronavirus. Ma di cosa parla e qual è la trama di Sogni e Bisogni? Scopriamolo insieme. L’appuntamento intanto è per stasera, 30 aprile, su Rai 2 dalle 21.20.

Sogni e Bisogni, la trama della commedia di Salemme

Sogni e Bisogni è una commedia andata in scena per la prima volta nel 1985: in quest’occasione Vincenzo Salemme ha voluto ripercorrere il suo passato artistico insieme al suo pubblico, proponendo ancora una volta la sua commedia a teatro e contemporaneamente anche in tv. L’opera, andata in onda su Rai 2 nel dicembre 2019, viene riproposta stasera sullo stesso canale. Ecco la trama:

Sogni e Bisogni è una favola divertente che prende spunto da un dato surreale: e se una particolare parte del vostro corpo si distaccasse? Cosa accadrebbe? Protagonista della commedia è Rocco, un uomo la cui piccola vita sembra essere sempre tutta in salita. La sua famiglia infatti non ha una grande opinione di lui: sua moglie lo disprezza e i suoi due figli lo odiano. In più, Rocco è un uomo tormentato da tantissimi dubbi e paure che lo ossessionano da tutta la vita.

Ma Rocco ha anche mille sogni, così come mille bisogni, da cui deriva il titolo della commedia. La sua vita grigia viene messa in discussione con l’arrivo di un grande problema. È iniziato il mese di agosto e mentre tutta la città è in vacanza a godersi il mare e l’estate, Rocco – secondo la trama di Sogni e Bisogni – è chiuso nel suo squallido appartamento di città, a convivere con l’afa e le tante bollette da pagare. Tra i deliri e le ansie per le spese, Rocco riceve una visita: si tratta del suo “amico”, che si definisce il padre dei suoi figli. L’attributo, che si spaccia per un uomo elegante con un certo portamento, ha deciso di prendere vita propria e di dissociarsi dal suo “padrone” perché stanco di quella vita monotona.

Nel cast di Sogni e Bisogni vediamo, oltre a Vincenzo Salemme, anche Andrea Di Maria, Massimo Andrei, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Adele Pandolfi, Biancamaria Lelli, Luana Pantaleo. La commedia vi aspetta stasera, giovedì 30 aprile 2020, alle ore 21:20, su Rai 2.

