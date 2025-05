Sognando Ballando con le stelle: come si vota, c’è il televoto?

Sognando Ballando con le stelle è il nuovo show in onda per quattro serate su Rai 1 dal 9 maggio 2025 alle ore 21.30 con la conduzione di Milly Carlucci. Uno show per celebrare i 20 anni di un programma di grande successo come Ballando con le stelle. Sarà anche l’occasione per rivedere in pista alcuni dei concorrenti e maestri più amati di queste edizioni. Ci sarà inoltre un’avvincente gara per scoprire chi sarà il nuovo maestro che entrerà nel cast della prossima stagione.

Come si vota per eliminare o salvare i concorrenti di Sognando Ballando con le stelle? A determinare quali concorrenti potranno andare avanti nel corso delle puntate e chi invece sarà eliminato sarà come sempre il pubblico da casa. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che – come nel classico show – avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle (più avanti tutti i link utili). “Su Twitter (X) e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci. Addio quindi al classico televoto. Niente numero di telefono da chiamare o dove mandare sms.

Giudici, giuria

Quali sono i giudici (giuria) di Sognando Ballando con le stelle? La giuria è confermata: ritroviamo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Il programma si svolgerà nello studio storico del talent, quello che ha reso grande il successo dello show, con la sua giuria, la sua band, i suoi tribuni: Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra, e la new entry Matteo Addino, con a bordo campo sempre Alberto Matano e i maestri.

Puntate

Abbiamo visto come si vota per Sognando Ballando con le stelle, ama quante puntate sono previste? In tutto sono previste quattro puntate, ogni venerdì, in prima serata su Rai 1 a partire dal 9 maggio. Ecco la programmazione completa.