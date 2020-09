Temptation Island 2020, chi sono Sofia Nesci e Amedeo Bianconi

Sofia Nesci e Amedeo Bianconi sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi in onda dal 16 settembre su Canale 5. Si tratta di una coppia che sta insieme da 11 anni. Per Sofia sarebbe il momento di pensare ad una famiglia, ma Amedeo non è pronto per fare il grande passo e questo crea distanze nel loro rapporto. Ma scopriamo qualcosa di più sulla coppia di Temptation Island 2020.

Chi è Sofia Nesci

Sofia Nesci, 30 anni, è nata a Celalba, in provincia di Perugia e ha un fratello minore di nome Michele. Da 11 anni è fidanzata con Amedeo e partecipa a Temptation Island perché tra i suoi sogni ora c’è quello di costruire una famiglia. Ma non è certa dei sentimenti che Amedeo prova per lei.

Chi è Amedeo Bianconi

Amedeo Bianconi ha 32 anni ed è nato a Città di Castello, nella Val Tiberina. Da quel che si sa, gioca a calcio nella squadra del suo paese di nascita. È fidanzato con Sofia da quando era un adolescente, ma oggi non è più sicuro di quello che prova nei suoi confronti. Così, preso dai dubbi, si fa convincere dalla sua fidanzata Sofia a partecipare al programma, sperando che questo potrà sistemare le cose.

Sofia Nesci e Amedeo Bianconi: perché partecipano a Temptation Island 2020?

Sofia Nesci e Amedeo Bianconi partecipano a Temptation Island, in onda dal 16 settembre su Canale 5, perché Sofia vorrebbe mettere su famiglia, mentre Amedeo nicchia. “Ho pensato di scrivere a Temptation Island perché questa situazione non mi fa dormire la notte, penso che sia un mio diritto volere una famiglia e una convivenza”, ha detto la ragazza nel video di presentazione.

