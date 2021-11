Smetto quando voglio – Ad honorem: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 21,20 su Sky Cinema 1 va in onda Smetto quando voglio – Ad honorem, film del 2017 diretto da Sydney Sibilia. Sequel di Smetto quando voglio – Masterclass uscito nello stesso anno – il quale è, a sua volta, il midquel di Smetto quando voglio del 2014 –, le vicende del secondo capitolo si svolgono prima della scena finale del primo capitolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film inizia la notte dell’incidente di Alberto, quando Walter Mercurio e i suoi due assistenti tendono un agguato ad un furgone dell’università per rubare il cromatografo e portarlo nel tecnopolo abbandonato di Civitavecchia, che usano come base per produrre la droga. Un anno dopo Pietro Zinni è in carcere a Regina Coeli e cerca in tutti i modi di convincere il magistrato che qualcuno ha sintetizzato il gas nervino grazie al cromatografo e che ora vuole usarlo per fare una strage. Un giorno in carcere si presenta Alice Gentili, la giornalista che aveva scritto l’articolo che aveva smascherato la trattativa tra la banda dei ricercatori e la polizia. Dice a Pietro di aver indagato sul tecnopolo abbandonato in cui lui e la sua banda erano stati sorpresi e arrestati per la produzione della droga Sopox, e di aver scoperto che alcuni anni prima lì era avvenuto un incidente che aveva provocato un morto e un ferito, l’ingegnere navale Claudio Felici, cioè il vero nome del criminale Murena, che attualmente si trova a Rebibbia in isolamento. Allora Pietro, aiutato dall’avvocato Vittorio, si fa trasferire a Rebibbia per parlare proprio con Murena e scoprire di più sull’incidente, per capire chi è che ha prodotto Sopox e di conseguenza il gas nervino.

Smetto quando voglio – Ad honorem: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Smetto quando voglio – Ad honorem, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Edoardo Leo: Pietro Zinni

Giampaolo Morelli: Lucio Napoli

Valerio Aprea: Mattia Argeri

Stefano Fresi: Alberto Petrelli

Libero De Rienzo: Bartolomeo Bonelli

Lorenzo Lavia: Giorgio Sironi

Pietro Sermonti: Andrea De Sanctis

Paolo Calabresi: Arturo Frantini

Marco Bonini: Giulio Bolle

Rosario Lisma: Vittorio

Luigi Lo Cascio: Walter Mercurio

Marco Pancrazi: Uomo Mercurio

Neri Marcorè: Claudio Felici “Il Murena”

Greta Scarano: Paola Coletti

Valeria Solarino: Giulia

Francesco Acquaroli: Commissario Galatro

Guglielmo Poggi: Maurizio

Peppe Barra: Direttore del carcere di Rebibbia

Giusy Buscemi: Alice Gentili

Streaming e tv

Dove vedere Smetto quando voglio – Ad honorem in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 17 novembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.