Skyscraper: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 13 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Skyscraper, film d’azione del 2018 scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber con protagonista Dwayne Johnson. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo molti anni di servizio l’agente Will Sawyer è costretto a lasciare l’FBI per aver perso una gamba a causa di un’esplosione. Sawyer comandava una squadra di agenti speciali, specializzati nella liberazione di ostaggi, ma un uomo, barricatosi in casa con moglie e figli, nel momento dell’irruzione e mentre Sawyer cercava di neutralizzarlo, si era fatto saltare in aria. L’agente Sawyer viene operato da quella che poi sarà sua moglie Sarah. Dopo il flashback iniziale, le scene ci mostrano Sawyer trasferito a Hong Kong, con tutta la famiglia: Sarah e i figli Georgia e Henry. Sawyer indossa una protesi artificiale, tecnologicamente evoluta, che gli consente di camminare in modo quasi normale. Incontra il suo vecchio amico Ben, anche lui rimasto coinvolto nell’esplosione. Ben lo introduce al servizio del signor Zhao Long Ji, che sta per inaugurare il suo grattacielo, il più alto edificio del mondo. Will avrà l’incarico di testare la sicurezza dell’edificio. Per questo gli viene dato un tablet, con password a riconoscimento biometrico, che gli consente l’accesso a tutti i sistemi di sicurezza del grattacielo. Alla fine dei suoi controlli, però, mentre Will al fianco di Ben sta tornando a casa dal lavoro, viene ferito da un ladro che gli ruba la borsa. Ben lo porta a casa sua, e lo medica. Nel togliere la giacca a Ben, si accorge che Will ha ancora con sé il tablet. Cerca di impadronirsene, minacciando Will, che però ha la meglio e ferisce mortalmente l’amico, rendendosi conto di esser stato tradito. Ben, in punto di morte, gli rivela che l’obiettivo del furto era il tablet, e che qualcuno ora verrà a recuperarlo. Per un contrattempo, la famiglia di Ben era rientrata nel grattacielo, dove, eccezionalmente, era ospitata, prima dell’inaugurazione degli ultimi piani. Intanto una squadra di terroristi dell’Europa dell’est, guidati da Kores Botha, si infiltrano nel grattacielo di Long Ji e scatenano un incendio, usando una sostanza chimica che prende fuoco a contatto con l’acqua del sistema antincendio stesso.

Skyscraper: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Skyscraper, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Dwayne Johnson: Will Sawyer

Neve Campbell: Sarah Sawyer

Chin Han: Zhao Long Ji

Roland Møller: Kores Botha

Pablo Schreiber: Ben

McKenna Roberts: Georgia Sawyer

Noah Cottrell: Henry Sawyer

Noah Taylor: Mr. Pierce

Hannah Quinlivan: Xia

Byron Mann: ispettore Wu

Kevin Rankin: Ray

Adrian Holmes: Alani Okeke

Tzi Ma: Sheng

Matt O’Leary: Skinny Hacker

Paul McGillion: comandante

Streaming e tv

Dove vedere Skyscraper in diretta tv, live streaming e in replica? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 13 ottobre 2020 – in chiaro, gratis, su Canale 5 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile vederlo live o in replica anche sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 13 ottobre 2020 su La7 Skyscraper streaming live e diretta tv: dove vedere il film Imma Tataranni, cosa è successo nell’ultima puntata andata in onda il 6 ottobre