Sissi (replica): le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, martedì 6 giugno 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica la prima puntata di Sissi, serie tv che racconta la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach in Baviera, rimasta alla storia semplicemente come la principessa Sissi. La serie tv tedesca – titolo originale Sisi – ripercorrerà la sua storia e andrà in onda, in contemporanea con diversi paesi europei. Se vi sembra che la figura dell’imperatrice d’Austria sia stata già protagonista di decine di produzioni cinematografiche e televisive (l’interpretazione più famosa resta quella di Romy Schneider), potreste ricredervi guardando questa nuova serie che promette di raccontare in chiave moderna la sua storia d’amore con l’imperatore Franz facendo tesoro del successo dei più seguiti drama in costume del momento, come Bridgerton e The Crown. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La giovane duchessa Elisabetta di Baviera, detta Sissi, è molto libera, selvaggia, vivace e ama le attività fisiche. Innamorata dell’amore, scrive e legge poesie e si infastidisce quando la madre la obbliga a seguire sua sorella, la duchessa Elena “Nene” di Baviera, a Ischl, dove si terrà l’annuncio del suo fidanzamento con l’imperatore Francesco Giuseppe in occasione del suo compleanno. Proprio a Isschl, però, il destino attende Sissi: nel corso di un inseguimento a cavallo, Franz e Sissi si trovano per caso in pericolo e da quel momento in poi si innamorano follemente uno dell’altra…

Le nozze fra Sissi e Franz Joseph sono sempre più vicine e Sissi deve in fretta e furia imparare tutto sulla vita di corte. Le è vicina la sorella Helene, la quale – vista la giovanissima età di Sissi – cerca di darle informazioni anche sulla vita di coppia che avrà con il futuro sposo. Il Duca Max, suo padre, non è in realtà troppo contento dell’imminente unione e, quando il kaiser e sua madre arrivano in Baviera per una visita, esibisce tutto il suo disappunto e litiga con Franz, che riparte arrabbiato. Sissi lo insegue a cavallo e lo vede entrare in un lussuoso bordello. Incuriosita, una volta uscito il kaiser, entra anche lei e conosce la giovane prostituta Fanny, che diventerà una sua grande amica e che lei vorrà come cameriera personale a corte.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Sissi, la serie tv in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda due puntate da tre episodi ciascuna (totale: sei episodi). La prima andrà in onda in replica martedì 6 giugno 2023; la seconda e ultima martedì 13 giugno 2023. Ma vediamo la programmazione nel dettaglio (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):