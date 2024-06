Sissi 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda e ultima puntata su Canale 5

Questa sera, 13 giugno 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la seconda e ultima puntata di Sissi 3, la terza stagione della serie in onda in prima visione. Ma qual è la trama e il cast? Tornano i protagonisti Dominique Devenport e Jannik Schümann, nei panni di Elisabetta d’Austria-Ungheria e dell’Imperatore Francesco Giuseppe I. Per ogni puntata vanno in onda tre episodi. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Nel primo episodio di questa sera, Franz cerca Sissi e Rudolf in Francia. Finalmente la famiglia è di nuovo riunita. L’Imperatore e l’Imperatrice trascorrono una notte appassionata insieme, ma già il giorno successivo Franz porta segretamente Rudolf a Vienna. Sissi e Franz cercano allora di dimenticarsi l’un l’altro tra le braccia di altre persone. Il comportamento deciso di Franz verso i lavoratori ribelli fa sorgere dubbi sulla sua lealtà alla corona in Grünne.

Nel secondo episodio dell’ultima puntata, quando Sissi scopre che Franz ha rimosso Rudolf dall’esercito, torna alla corte. Nonostante i loro problemi di relazione, Sisi e Franz ricevono insieme lo Zar russo per i negoziati sull’alleanza. Nel frattempo, uno dei lavoratori scontenti si dirige verso la Hofburg per attentare alla famiglia imperiale.

Infine Sissi apprende che suo figlio è stato rapito da un operaio che chiede la vita dell’Imperatore in cambio del rilascio del principe ereditario. Seguita da Franz, Sissi parte a cavallo per salvare Rudolf. Mentre l’Arciduchessa Sophie e la Contessa Esterhazy si occupano del Cancelliere del Reich Tedesco Bismarck, Sissi e Franz si trovano in una situazione apparentemente senza via d’uscita.

Sissi 3: il cast della serie

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonista è ancora l’attrice svizzera-americana Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann. Tante conferme ma anche diverse new entry nel cast di questa terza stagione. La regia è di Sven Bohse. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dominique Devenport è Sissi;

Jannik Schümann è Franz;

David Korbmann è il conte Grünne;

Désirée Nosbusch è l’arciduchessa Sophie;

Tanja Schleiff è la contessa Esterházy;

Giovanni Funiati è il conte Andrassy, storicamente condannato a morte dal Kaiser Franz, poi salvato da Sissi, diventa il Primo Ministro ungherese;

Murathan Muslu è Ödön Körtek, leader ribelle ungherese;

Boris Aljinovic è Napoleone III;

Amanda da Gloria è la contessa Emanuelle Andrássy;

Bernd Hölscher è Otto von Bismarck;

Arian Wegener è Rodolfo d’Austria-Ungheria; figlio di Sissi e Franz;

Pauline Werner è Wallis, criminale che fa coppia con Gustav (Max Hubacher);

Max Hubacher è Gustav, criminale che fa coppia con Wallis;

Deniz Orta è Alma;

Jakob Geßner è Albert, leader del movimento operaio;

Daniel Friedrich è l’Arciduca Francesco Carlo;

William Mang è Barone von Wertheim;

Walter Sachers è Johann.

Streaming e tv

Dove vedere Sissi 3 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 l’11 e 13 giugno 2024 in prima serata alle ore 21.25 e in streaming e on demand su Mediaset Infinity.