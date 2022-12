Sissi 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, mercoledì 28 dicembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Sissi 2, la seconda stagione della fiction sull’Imperatrice d’Austria più famosa di sempre. La storia di Sissi (o Sisi, come si dice in austriaco) è stata riproposta nel 2021, anni dopo la trilogia di Ernst Marischka e le varie rivisitazioni sul piccolo schermo. Alla regia ci sono Sven Bohse (già al lavoro nella prima stagione) e Miguel Alexandre, mentre gli sceneggiatori sono Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Sissi e Franz sono uniti dopo la nascita delle loro bambine, ma la situazione in Austria rischia di diventare esplosiva. Otto von Bismarck sta adottando una politica che rischia di trascinare in guerra il Paese. Per Sissi la cosa sta diventando pericolosa e lei stessa decide di intervenire per evitare che il suo popolo finisca a dover affrontare una guerra. In Ungheria c’è grande entusiasmo all’idea che Sissi debba andare a visitare il loro Paese. Tutti sanno che, infatti, l’imperatrice ha sempre avuto un debole per la loro cultura, che è sempre stata anche improntata al lavoro e alla fatica. Come sempre anche questo viaggio non si prospetta affatto semplice. Elisabetta si scontra con la suocera che non accetta che le due bambine Sofia e Gisella debbano andare in viaggio con lei. Ritiene che sia troppo pericoloso e così la invita anche a rimandare questo viaggio a data da destinarsi.

Franz decide di affiancare Sissi ed alla fine l’imperatrice ottiene la possibilità di portare le figlie come accaduto in Italia. Esattamente come in Lombardia ed in Veneto, anche in questo caso il viaggio non parte nel migliore dei modi e la coppia viene accolta con molta freddezza. Tutti, però, iniziano a parlare della grande bellezza dell’imperatrice che affascina tutti e che diventa l’argomento principale di conversazione del popolo e non solo. Sissi inizia ad intraprendere un viaggio nelle piccole province ungheresi ed è sempre più affascinata dalla cultura del posto. L’imperatrice inizia a conoscere gli ungheresi, stringe alcune amicizie ed apprezza molto che queste persone siano semplici e si concentrino allo stesso tempo anche sul lavoro. Sissi finisce anche per conoscere un uomo che, quando Franz rientra in patria, comincia ad affascinarla più del previsto. Quando però l’imperatrice continua a portare avanti il suo viaggio nelle province, Sofia inizia a manifestare strani sintomi. La bambina è quindi ammalata e l’imperatrice è preoccupata.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Sissi 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Il compito di interpretare la futura Imperatrice, portata alla ribalta del mondo dello spettacolo da Romy Schneider, spetta ancora all’attrice svizzera-americana Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann, che in Germania ha già lavorato in numerosi film-tv ed in alcune serie, tra cui Tribes of Europa. Ma vediamo insieme tutti gli attori con i rispettivi ruoli: