Sissi 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, venerdì 30 dicembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Sissi 2, la seconda stagione della fiction sull’Imperatrice d’Austria più famosa di sempre. La storia di Sissi (o Sisi, come si dice in austriaco) è stata riproposta nel 2021, anni dopo la trilogia di Ernst Marischka e le varie rivisitazioni sul piccolo schermo. Alla regia ci sono Sven Bohse (già al lavoro nella prima stagione) e Miguel Alexandre, mentre gli sceneggiatori sono Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell. Dove vedere Sissi 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda stasera, 30 dicembre, alle ore 21,40 su Canale 5.

Sissi 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Sissi 2, ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto, le puntate della serie tv sono sei. Se in Germania vanno in onda in due prime serate, in Italia (su Canale 5) andranno in onda divise in tre prime serate (da due episodi ciascuna). La prima puntata verrà trasmessa mercoledì 28 dicembre; la terza e ultima mercoledì 4 gennaio 2023. Ma vediamo insieme la programmazione completa: