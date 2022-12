A che ora inizia Sissi 2: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Sissi 2, la seconda stagione della fiction sull’Imperatrice d’Austria più famosa di sempre, su Canale 5? Ve lo diciamo subito: le tre puntate in programma andranno in onda mercoledì 28, giovedì 29 e mercoledì 4 gennaio intorno alle ore 21,40. Ma vediamo insieme la programmazione completa:

Prima puntata: mercoledì 28 dicembre 2022, ore 21,40

Seconda puntata: giovedì 29 dicembre 2022, ore 21,40

Terza puntata: mercoledì 4 gennaio 2023, ore 21,40

Abbiamo visto a che ora inizia Sissi 2, ma dove è stata girata (location) la serie tv? Le riprese si sono tenute tra aprile ed agosto 2022; numerose le location, che hanno raggiunto la Lettonia, la Lituania, l’Estonia, l’Austria, l’Ungheria, oltre che ovviamente la Germania. La Filarmonica Nazionale Lituana e l’Università di Vilnius hanno ospitato le riprese della residenza degli Asburgo. Tra le altre location anche la residenza di Würzburg.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Sissi 2, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì o giovedì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.