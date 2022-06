Sing 2 – Sempre più forte: trama, doppiatori e streaming del film

Questa sera, lunedì 13 giugno 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Sing 2 – Sempre più forte (Sing 2), film d’animazione statunitense in CGI del 2021, scritto e diretto da Garth Jennings. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo gli eventi del primo film, Buster Moon sta prosperando con il suo nuovo teatro. Però egli non riesce ad impressionare la talent scout Suki durante una rivisitazione di Alice in Wonderland, con quest’ultima che gli dice che il loro spettacolo non è all’altezza di Redshore City. Incoraggiato da Nana Noodleman, egli riunisce i cantanti che hanno gareggiato nello spettacolo del loro debutto e li porta in città dove provano tutta la notte sul bus. Intrufolatisi all’audizione con il magnate dell’intrattenimento Jimmy Crystal, un lupo bianco, questi vedono ad uno ad uno bocciare le proposte di altri talentosi artisti. Tuttavia, non interessato allo spettacolo originale di Buster, Gunter propone uno spettacolo a tema spaziale che includerebbe Clay Calloway, una rock star che si è ritirato dalle scene da 15 anni, dopo la morte di sua moglie. Incuriosito, Crystal dà il via libera dandogli accesso a tutto quello che serve loro per mettere in scena lo spettacolo, dicendo loro di avere lo spettacolo attivo e funzionante entro tre settimane, in più li fa alloggiare in uno dei suoi hotel più esclusivi.

Durante la produzione dello show, Rosita sviluppa delle vertigini durante le prove e non è in grado di mantenere il suo ruolo, che viene poi dato alla figlia di Crystal, Porsha, mentre Rosita è relegata al ruolo di un’aliena verde. Nel frattempo, Johnny è stato assegnato a lavorare con il coreografo Klaus Kickenklober per la sua parte da ballerino nello spettacolo, ma sente che non è preso molto in simpatia da quest’ultimo. Fortunatamente Johnny incontra poi in una lince, che si esibisce per strada, specializzata in break dance di nome Nooshy, che accetta di aiutarlo dopo che Johnny l’ha impressionata con le sue doti canore affermando che gli serviranno solo due giorni per prepararlo al meglio. Intanto Meena è stata scelta per una scena romantica con Darius, un yak attore egocentrico e vanitoso con cui non sembra trovare un’intesa. Le cose migliorano in seguito quando incontra e si innamora di un gelataio di nome Alfonso, che la fa entrare nella parte dell’innamorata, ma con cui non riesce a trovare il coraggio di parlare.

Doppiatori italiani

Abbiamo visto la trama di Sing 2 – Sempre più forte, ma quali sono i doppiatori italiani del film? Di seguito l’elenco completo con i loro personaggi:

Francesco Prando: Buster Moon

Federica De Bortoli: Rosita

Chiara Gioncardi: Ash

Alessandro Campaiola: Johnny

Domitilla D’Amico: Meena

Fabrizio Vidale: Gunter

Adriano Giannini: Jimmy Crystal

Jenny De Nucci: Porsha Crystal

Daniele Giuliani: Alfonso

Carlo Scipioni: Norman

Valentina Vernia: Nooshy

Frank Matano: Darius

Luigi Ferraro: Klaus Kickenklober

Selvaggia Quattrini: Suki

Marco Guadagno: Jerry

Adelmo Fornaciari: Clay Calloway

Riccardo Scarafoni: Miss Karen Crawly

Stefanella Marrama: Miss Nana Noodleman

Ilaria Stagni: Linda Le Bon

Streaming e tv

Dove vedere Sing 2 – Sempre più forte in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 13 giugno 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.