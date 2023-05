Chi è Simone Sabani, il figlio di Gigi ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Simone Sabani, il figlio di Gigi ospite a Oggi è un altro giorno? Simone è il primo figlio di Gigi Sabani, nato dal matrimonio tra il conduttore e imitatore con Rita Imperi. Ha un fratello molto più piccolo, nato dopo la morte del padre dall’allora sua compagna Raffaella Ponzo che era incinta quando apprese la tragica notizia.

“La cosa che mi manca di più di mio padre è l’allegria nonostante tutto”, ha raccontato Simone Sabani che nella vita fa l’attore. “Sono nato prematuro, pesavo 4 chili, “il gigante dell’incubatrice”, papà non diceva “mio figlio” ma “i miei figli””. La separazione dei genitori non fu facile per Simone che è arrivato a pesare 170 chili. Poi, grazie all’aiuto di un medico è riuscito a perdere peso. “Ho perso 80 kg – ha raccontato – un’altra persona, è come se fossi nato una seconda volta. Sono stato seguito da un dietologo, è stato un percorso doloroso, ho fatto piano piano quello che serviva. A me piaceva proprio magna’, non avevo niente…”.

Ospite in tv, a Storie Italiane, lo scorso anno, Simone Sabani ha raccontato il difficile periodo del padre dopo le insensate accuse e addirittura la detenzione, ingiustizie per le quali nessuno ha mai chiesto scusa, almeno secondo quanto lui stesso ha raccontato: “Mio padre è l’esempio mediatico di una malagiustizia come tante altre”.

Simone ha dovuto rinunciare a suo padre ormai 16 anni fa, a causa di un infarto, e se all’epoca stava scegliendo l’Arma per la sua vita, alla fine ha optato per l’Accademia di recitazione ma, ci tiene a precisare, non per via del suo cognome ma proprio per la sua passione che, forse, gli scorre da sempre nelle vene. Adesso Sabani Jr ha più di 40 anni e chissà che questo ritorno in tv non gli apra nuove strade lavorative.