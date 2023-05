Chi è Raffaella Ponzo, l’ultima compagna di Gigi Sabani e madre del suo secondo figlio

Chi è Raffaella Ponzo, l’ultima compagna di Gigi Sabani e madre del suo secondo figlio? Il 4 settembre del 2007 Gigi Sabani morì stroncato da un infarto. Lasciò una compagna incinta, Raffaella Ponzo, e tanti amici. Anche se “in televisione non è stato fatto nulla. Ma in molti mi hanno fermata per strada ricordando Gigi”, ha raccontato la “vedova”.

Raffaella Ponzo era la compagna di Gigi Sabani, il grande conduttore ed imitatore. Una perdita immensa per Raffaella che poco dopo scoprì di essere in attesa di un figlio dal noto conduttore. Parlando della causa della morte del compagno, la Ponzo durante un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa a Libero ha parlato per la prima volta di come sono andate le cose. “Anche il mio Gigi poteva salvarsi. Anche lui, come presumo Pino Daniele, se avesse avuto un intervento medico tempestivo e competente oggi sarebbe forse ancora in vita e avrebbe potuto godersi i suoi figli”, ha detto l’ultima compagna di Gigi Sabani, che si è lasciata andare a delle confessioni davvero molto profonde e personali: “Sento dentro di me che Gigi avrebbe avuto la possibilità di continuare a vivere se solo il medico avesse capito cosa realmente gli stava accadendo. Lui era ipocondriaco e al primo malessere chiamava il suo medico di famiglia”.

Raffaella Ponzo ha poi raccontato cosa è successo la sera della morte di Gigi Sabani: “Gigi era a casa di sua sorella, la sua amatissima sorella. Sentì un improvviso malessere che si tradusse con un forte dolore allo stomaco e al collo. Sua sorella chiamò su richiesta di Gigi il medico curante che gli prescrisse un farmaco antidolorifico… Dopo aver ingerito il farmaco passò circa 1 ora e mezza ed ebbe un infarto fulminante. I dolori accusati prima erano dei palesi avvertimenti…”.

Al momento dell’evento tragico il primo figlio di Gigi non era presente: “Non c’era. E poi con lui abbiamo un rapporto tranquilli ma molto formali. L’ultima volta che l’abbiamo visto io e mio figlio (suo fratello) è stato 2 anni fa per sbrigare faccende burocratiche. Ma nel mio cuore alberga la speranza di avere un rapporto più quotidiano con lui che è il fratello maggiore di mio figlio” ha detto la donna.

Ma chi è Raffaella Ponzo, l’ultima compagna di Gigi Sabani? Di lavoro fa l’attrice. Dopo alcuni ruoli secondari, nel 1999 si afferma con Il corpo dell’anima di Salvatore Piscicelli, recitando insieme a Roberto Herlitzka ed Ennio Fantastichini, riscuotendo un ottimo successo di critica. Nel 2001 è ancora diretta da Salvatore Piscicelli in Quartetto. L’anno successivo ha un piccolo ruolo in Gangs of New York di Martin Scorsese, per poi tornare protagonista con Tinto Brass recitando in un episodio di Fallo! (2003).

Partecipa anche a piccoli film indipendenti come Presenze notturne di Christian Arioli e La clinica dei sogni di Graziano Misuraca. In teatro è diretta da Rosario Galli in No grazie preferisco ridere e Ho vinto un Reality. Molto attiva nella scrittura, collabora principalmente con il settimanale Dipiù, occupandosi soprattutto di cultura e spettacolo.