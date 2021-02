Chi è Simone Peroni, la recluta de La Caserma

Chi è Simone Peroni, la recluta (concorrente) de La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2? Il 20enne di Bolzano, è terzo di sei figli. Nella vita ama più la natura che i social, tant’è che studia agraria, sogna di fare il contadino, lavora come giardiniere e ama trascorrere il tempo libero con gli amici nella casa in campagna (suo nonno abita lì e lui si è costruito una casetta per avere il suo spazio). In futuro vorrebbe trasferirsi in Australia. Il ragazzo partecipa al reality di Rai2, perché tanti gli hanno detto di provare a fare la vita da militare. Nel 2012 insieme alla sua famiglia ha partecipato al programma SOS Tata con mamma Sabrina, i due fratelli che la madre ha avuto dalla precedente relazione, papà Giorgio e gli altri tre fratelli.

Regole

Abbiamo visto chi è la recluta Simone Peroni, ma quali sono le regole de La Caserma? Le regole da seguire sono poche. Le “reclute” dovranno svegliarsi al suono della tromba e andare a dormire al “suono del silenzio”, alle ore 23. Al massimo dovranno svolgere il “cubo”, ovvero un particolare sistema per rifare il letto. Agli istruttori i concorrenti dovranno rivolgersi sempre con la frase “comandi recluta nome cognome”. Prima di parlare davanti a loro, dovranno sempre chiedere il permesso. Non potranno vestire abiti civili, ma dovranno indossare (e rispettare) la divisa militare. Inoltre dovranno sottoporsi al taglio dei capelli.

Potrebbero interessarti Chi è Matteo Rizzolo, la recluta de La Caserma Chi è Andrea Antonio Rosa, la recluta de La Caserma Chi è Carmelo Matteo Corsaro, la recluta de La Caserma