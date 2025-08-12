Simon Coleman streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
Questa sera, martedì 12 agosto 2025, alle ore 23 su Rai 1 va in onda la terza puntata della serie Simon Coleman, la fiction che racconta le avventure dell’omonimo poliziotto francese, interpretato da Jean-Michel Tinivelli. In tutto sono previste tre nuove puntate, con due episodi ciascuna. Ma dove vedere Simon Coleman in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.
In tv
Appuntamento su Rai 1 questa sera, 12 agosto 2025, alle ore 23 con la terza puntata.
Simon Coleman streaming
Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming su Rai Play. Anche on demand per recuperare gli episodi in qualsiasi momento.
Quante puntate
Quante puntate sono previste per Simon Coleman? In tutto vanno in onda sei episodi, divisi in tre puntate, con due episodi a serata, in onda a partire da martedì 5 agosto alle 23 su Rai 1. Ecco la programmazione completa.
- Prima puntata: 5 agosto 2025 TRASMESSA
- Seconda puntata: 6 agosto 2025 TRASMESSA
- Terza puntata: 12 agosto 2025 OGGI