Simon Coleman: la nuova stagione in onda su Rai 1. Trama, cast, quante puntate e streaming

Simon Coleman è la nuova stagione della serie in onda su Rai 1 da martedì 29 luglio alle 21.30. In tutto sono previsti sei nuovi episodi (divisi in tre puntate). Simon è un capitano della polizia che, per stare vicino ai tre nipoti rimasti tragicamente orfani, ha scelto di lavorare in provincia dove è riuscito a integrarsi e a farsi stimare dai colleghi. Tra un’indagine e l’altra, risolte grazie al suo straordinario acume, deve però riuscire, impresa forse ancora più difficile, a coniugare la vita familiare con quella professionale. Vediamo insieme le anticipazioni, la trama e il cast.

Trama

Dopo i tre episodi che componevano la prima stagione, torna su Rai 1 Simon Coleman, la serie franco-belga interpretata da Jean-Michel Tinivelli, nei panni di un poliziotto francese diviso tra indagini e nipotini. Nei sei nuovi episodi ritroveremo l’ufficiale di Polizia parigino specializzato nell’infiltrazione che, dopo la morte della sorella e del cognato in un incidente stradale, ha chiesto di essere trasferito dalla capitale francese ad Aix-en-Provence, nel sud del Paese, per prendersi cura dei tre nipoti rimasti orfani, Sam, Clara e Violette.

Tra un’indagine e l’altra, risolte grazie al suo straordinario acume, deve però riuscire, impresa forse ancora più difficile, a coniugare la vita familiare con quella professionale. E gli amatissimi e buffi nipoti, di cui Simon si occupa, donano al Capitano la serenità e la forza necessaria ad andare avanti nella sua impegnativa professione.

Simon Coleman: il cast

“I ragazzi sono cresciuti, i piccoli problemi con i più piccoli diventano problemi più grandi con i più grandi. Ed è divertente vederlo ancora lottare e combinare guai, anche se ha acquisito un po’ di fiducia rispetto alla scorsa stagione”, ha raccontato l’attore protagonista. Accanto a Tinivelli, nella seconda stagione ritroveremo, tra gli altri, Flavie Péan, che interpreta Chloé, la partner sul lavoro di Coleman, e Diane Robert, la zia Victoria che, nei nuovi episodi, darà del filo da torcere al protagonista. La regia è di Sandra Perrin e Nicolas Copin. Ecco il cast completo: Jean-Michel Tinivelli, Flavie Péan, Lilie Sussfeld, Romane Libert, Noam Kourdourli, Ted Etienne, Alika Del Sol, Vanessa Guedj, Diane Robert.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Simon Coleman? In tutto vanno in onda sei episodi, divisi in tre puntate, con due episodi a serata, in onda a partire da martedì 29 luglio alle 21.30 su Rai 1. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 29 luglio 2025

Seconda puntata: 5 agosto 2025

Terza puntata: 12 agosto 2025

Streaming e tv

Dove vedere Simon Coleman in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 ogni martedì dal 29 luglio 2025 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.