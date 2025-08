Simon Coleman streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, mercoledì 6 agosto 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata della serie Simon Coleman, la fiction che racconta le avventure dell’omonimo poliziotto francese, interpretato da Jean-Michel Tinivelli. In tutto sono previste tre nuove puntate, con due episodi ciascuna. Ma dove vedere Simon Coleman in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 1 questa sera, 6 agosto 2025, alle ore 21.30 con la seconda puntata.

Simon Coleman streaming

Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming su Rai Play. Anche on demand per recuperare gli episodi in qualsiasi momento.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Simon Coleman? In tutto vanno in onda sei episodi, divisi in tre puntate, con due episodi a serata, in onda a partire da martedì 5 agosto alle 21.30 su Rai 1. Ecco la programmazione completa.