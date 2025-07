Simon Coleman: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Simon Coleman? La serie va in onda in tre puntate a partire da martedì 29 luglio 2025 alle ore 21.30. La fiction racconta le avventure dell’omonimo poliziotto francese, interpretato da Jean-Michel Tinivelli. In tutto sono previste tre nuove puntate, con due episodi ciascuna. In tutto quindi sei episodi. Vediamo la programmazione completa.

Prima puntata: 29 luglio 2025

Seconda puntata: 5 agosto 2025

Terza puntata: 12 agosto 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Simon Coleman? Appuntamento in prima visione ogni martedì dal 29 luglio 2025 alle ore 21.30. La durata dei due episodi è di circa 120 minuti.

Streaming e tv