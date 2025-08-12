Simon Coleman: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 12 agosto

Questa sera, martedì 12 agosto 2025, alle ore 23 su Rai 1 va in onda la terza puntata della nuova stagione della serie Simon Coleman, il poliziotto francese diviso tra indagini e nipoti. In tutto sono previste tre nuove puntate, con due episodi per sera. Vediamo le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni

Oggi assisteremo agli episodi finali di questa nuova stagione, che è stata spostata su Rai 1 in seconda serata, a partire dalle 23.

Simon Coleman: il cast del film

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Simon Coleman, ma qual è il cast della serie tv? La regia è di Sandra Perrin e Nicolas Copin. Nel cast, Jean-Michel Tinivelli, Flavie Péan, Lilie Sussfeld, Romane Libert, Noam Kourdourli, Ted Etienne, Alika Del Sol, Vanessa Guedj, Diane Robert. “È un privilegio interpretare un personaggio così complesso e sfaccettato. Simon è un uomo che ha affrontato grandi difficoltà nella vita ma che non ha mai perso la speranza”, ha dichiarato Tinivelli, il protagonista.