Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:29
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Simon Coleman: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Simon Coleman: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 12 agosto

Questa sera, martedì 12 agosto 2025, alle ore 23 su Rai 1 va in onda la terza puntata della nuova stagione della serie Simon Coleman, il poliziotto francese diviso tra indagini e nipoti. In tutto sono previste tre nuove puntate, con due episodi per sera. Vediamo le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni

Oggi assisteremo agli episodi finali di questa nuova stagione, che è stata spostata su Rai 1 in seconda serata, a partire dalle 23.

Simon Coleman: il cast del film

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Simon Coleman, ma qual è il cast della serie tv? La regia è di Sandra Perrin e Nicolas Copin. Nel cast, Jean-Michel Tinivelli, Flavie Péan, Lilie Sussfeld, Romane Libert, Noam Kourdourli, Ted Etienne, Alika Del Sol, Vanessa Guedj, Diane Robert. “È un privilegio interpretare un personaggio così complesso e sfaccettato. Simon è un uomo che ha affrontato grandi difficoltà nella vita ma che non ha mai perso la speranza”, ha dichiarato Tinivelli, il protagonista.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Simon Coleman streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Belle e Sebastien – L’avventura continua: quello che sappiamo del film su Canale 5
TV / Ma… diamoci del tour! In Europa: Enrico Brignano su Rai 2
Ti potrebbe interessare
TV / Simon Coleman streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Belle e Sebastien – L’avventura continua: quello che sappiamo del film su Canale 5
TV / Ma… diamoci del tour! In Europa: Enrico Brignano su Rai 2
TV / Il barbiere di Siviglia: l’Opera in onda su Rai 3 dall’Arena di Verona
TV / Tramite amicizia: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Yoga Radio Estate: anticipazioni, cantanti, scaletta e ospiti dello show musicale di Italia 1
TV / Ascolti tv lunedì 11 agosto: Io sono Mia, Annalisa, Filorosso
TV / Kursk: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Io sono Mia: trama, cast e streaming del film su Mia Martini con Serena Rossi
TV / Annalisa – Tutti in Arena: la scaletta del concerto in onda su Canale 5
Ricerca