Simon Coleman: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 6 agosto

Questa sera, mercoledì 6 agosto 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata della nuova stagione della serie Simon Coleman, il poliziotto francese diviso tra indagini e nipoti. In tutto sono previste tre nuove puntate, con due episodi per sera. Vediamo le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni

Nel primo episodio di stasera, l’indagine ha luogo nei giardini curati di una rinomata clinica estetica. Due addetti alle pulizie fanno qui una macabra scoperta: il corpo senza vita del noto chirurgo plastico Mathias Deresz giace ai piedi dell’edificio, vittima apparente di una caduta. Simon e la sua collega Chloé arrivano sulla scena e si rendono conto che nulla torna: il contesto, le dinamiche, e soprattutto la reputazione del defunto. La perfezione della clinica nasconde un mondo di ipocrisie, rivalità e segreti personali. La vittima era idolatrata dai clienti ma temuta da colleghi e dirigenti, e aveva un bel po’ di cose da nascondere. Simon dovrà scavare sotto la superficie per rimettere insieme i pezzi di una scomoda realtà. Nel secondo episodio di questa seconda puntata, una lussuosa villa apparentemente disabitata diventa scena del crimine. Al rientro da un weekend fuori città i proprietari trovano il cadavere dell’agente immobiliare Lionel, colui che si occupava della vendita dell’immobile. Ma quello che doveva essere un semplice incarico lavorativo è in verità una copertura: Lionel usava la villa per incontri clandestini, presentandosi alle sue amanti come un affascinante CEO milionario. L’immagine patinata creata con cura su un’app di incontri nascondeva un uomo che costruiva la sua fortuna sui beni dei clienti, architettando relazioni basate su bugie. Simon e Chloé si destreggiano in ambienti dove ogni identità può essere manipolata e ogni relazione nasconde un potenziale movente.

Simon Coleman: il cast del film

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Simon Coleman, ma qual è il cast della serie tv? La regia è di Sandra Perrin e Nicolas Copin. Nel cast, Jean-Michel Tinivelli, Flavie Péan, Lilie Sussfeld, Romane Libert, Noam Kourdourli, Ted Etienne, Alika Del Sol, Vanessa Guedj, Diane Robert. “È un privilegio interpretare un personaggio così complesso e sfaccettato. Simon è un uomo che ha affrontato grandi difficoltà nella vita ma che non ha mai perso la speranza”, ha dichiarato Tinivelli, il protagonista.