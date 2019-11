Siamo fatti così, il cartone animato torna su Netflix

Siamo fatti così trent’anni dopo. Una delle serie animate più amate degli anni ’90 approda su Netflix con la prima stagione. Conosciuta anche come “Esplorando il corpo umano”, la serie animata tornerà a istruire grandi e bambini sul corpo umano.

Un vero e proprio tuffo nel passato, ma del resto Netflix è un grande maestro della nostalgia che rimpolpa il suo catalogo con progetti nuovi e (talvolta fin troppo) ambiziosi ma anche con piccole perle del passato. Ed è qui che entra in gioco “Siamo fatti così”.

In Italia è arrivata nel 1989, ma in Francia è nata nel 1987 con il titolo “Il etait une fois”: la serie esplora l’anatomia del corpo umano come un viaggio, in compagnia di globuli rossi e bianchi per poi imbattersi in batteri e virus.

Cristina D’Avena, la regina dei cartoni animati in quel periodo, torna a cantare la sigla di Siamo fatti così per i primi 26 episodi che compongono la prima stagione, disponibile dal 4 novembre 2019 su Netflix.

Siamo fatti così, il tuffo nel passato di Netflix

I globuli rossi sono guidati da Globus, un globulo rosso più anziano che guida i suoi diletti e illustra loro quello che succede all’interno del corpo umano, ad esempio quando una persona subisce una cospicua perdita di sangue.

De Agostini creò una collana di libri intitolata “Esplorando il corpo umano” distribuita poi anche in edicola per insegnare ai bambini le numerose nozioni scientifiche divulgate dal cartone animato in tv.

Ideata da Albert Barillé con le musiche di Michel Legrand, Siamo fatti così è composta da diversi personaggi: tra i principali – oltre a Globus – vediamo i giovani Emo e Globina.

Sapevate che Siamo fatti così appartiene a un ciclo di sei prodotti, intitolato “C’era una volta”, creati a scopo educativo proprio da Albert Barillé?

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip, ecco quando parte la quarta edizione Imma Tataranni, confermata la seconda stagione: l’annuncio della scrittrice, Mariolina Venezia Stranger Things 4, la quarta stagione farà spazio a quattro nuovi personaggi

Per tornare indietro nel tempo non vi resta che andare su Netflix dal 4 novembre e farvi una scorpacciata di episodi dedicati al corpo umano.

30 anni di “Siamo fatti così”: 5 cose che non sapete sul cartone che ha formato una generazione