Shrek terzo: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film

Questa sera, 26 giugno 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Shrek Terzo, film d’animazione del 2007, diretto da Raman Hui e Chris Miller. Si tratta del terzo capitolo della serie cinematografica Shrek, prodotto della DreamWorks Animation. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Azzurro, il principe figlio della Fata Madrina, caduto in disgrazia dopo la morte di sua madre, si vede costretto a recitare in un bar di Molto Molto Lontano inscenando una sua immaginaria lotta contro Shrek; dopo aver fatto una pessima figura, si ritira amareggiato per piangere nella strada per sua madre defunta, dichiarando che un giorno riuscirà a riprendersi il regno che Shrek gli ha tolto. A palazzo, intanto, re Harold è molto malato e non può pertanto esercitare le sue funzioni: tocca perciò a Shrek e Fiona presiedere agli incarichi governativi, ma l’orco, a causa della sua inesperienza, ottiene solo risultati disastrosi e preferirebbe tornare nella tranquillità della sua palude. I suoi piani però vengono stravolti dall’improvvisa dipartita del sovrano: poco prima di esalare l’ultimo respiro, re Harold dichiara a Shrek che qualora lui e Fiona, ormai legittimi eredi, non volessero diventare re e regina, potrebbero lasciare il posto di re ad Arthur Pendragon, cugino umano di Fiona.

Shrek terzo: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Shrek terzo, ma quali sono i personaggi e doppiatori del film? Di seguito l’elenco completo:

Renato Cecchetto: Shrek

Nanni Baldini: Ciuchino

Antonio Banderas: Gatto con gli stivali

Selvaggia Quattrini: Principessa Fiona

Maria Pia Di Meo: Regina Lillian

Giorgio Lopez: Re Harold

Francesco Prando: Principe Azzurro

Flavio Aquilone: Arthur “Artie” Pendragon

Francesco Vairano: Mago Merlino

Emanuela Damasio: regina malvagia

Corrado Conforti: Pinocchio

Mario Bombardieri: Doris, la sorellastra brutta

Andrea Mete: Sir Lancillotto

Stefano Mondini: Capitan Uncino

Laura Latini: Bella Addormentata

Barbara De Bortoli: Biancaneve

Roberto Draghetti: Capitano della nave

Giò Giò Rapattoni: Raperonzolo

Ilaria Latini: Cenerentola

Fabrizio Apolloni: Omino pan di zenzero (Zenzy)

Gerolamo Alchieri: Lupo Cattivo

Francesco Sechi: Guardia #1

Gianluca Crisafi: Guardia #2

Streaming e tv

Dove vedere Shrek terzo in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 26 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.