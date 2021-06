Shrek 2: trama, personaggi, doppiatori e streaming

Questa sera, 19 giugno 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Shrek 2, film d’animazione del 2004 diretto da Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon. La pellicola il secondo capitolo della serie cinematografica di Shrek, basato sul libro illustrato del 1990 di William Steig. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Shrek e Fiona sono infatti appena tornati alla palude (di cui Ciuchino si è preso cura) dalla luna di miele: nel giardino di casa si presenta però un araldo che annuncia che i due sono stati invitati dai genitori di Fiona, re Harold e regina Lillian, a recarsi nel regno di Molto Molto Lontano per partecipare a un ballo di gala in onore delle loro nozze e ricevere la benedizione regale. Shrek è intimorito dal probabile giudizio dei suoceri ma cede per amore della moglie, così partono assieme a Ciuchino alla volta del regno, affidando casa sua al Lupo Cattivo, i tre porcellini, Pinocchio, Zenzy e i tre topini ciechi.

Shrek 2: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Shrek 2, ma quali sono i personaggi e i doppiatori del film d’animazione? Eccoli:

Renato Cecchetto: Shrek

Nanni Baldini: Ciuchino

Selvaggia Quattrini: principessa Fiona

Maria Pia Di Meo: regina Lillian

Massimo Rossi: Gatto con gli stivali

Giorgio Lopez: re Harold

Francesco Prando: principe Azzurro

Franca D’Amato: Fata Madrina

Gerolamo Alchieri: Lupo

Marco De Risi: Mongo

Stefano Ruffini: araldo

Corrado Conforti: Pinocchio

Fabrizio Apolloni: Zenzy

Stella Gasparri: rana alla locanda

Mario Bombardieri: sorellastra Doris

Pino Insegno: Specchio Magico

Francesca Fiorentini: Jill

Roberta Greganti: Joan Rivers

Streaming e tv

Dove vedere Shrek 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 19 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.