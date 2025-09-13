Shazam: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 13 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Shazam, film del 2019 diretto da David F. Sandberg. La pellicola, basata sul personaggio di Shazam della DC Comics, è prodotta da Warner Bros., DC Entertainment e New Line Cinema, distribuita dalla stessa Warner ed è il settimo film del DC Extended Universe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1974, nello stato di New York, il giovane Thaddeus Sivana sta litigando in automobile con il padre e il fratello maggiore, con i quali ha un pessimo rapporto. Una sorta di incantesimo improvvisamente lo trasporta alla Roccia dell’Eternità, un tempio magico esistente in un’altra dimensione. Qui incontra il mago Shazam, l’ultimo del Consiglio dei Sette Maghi. Shazam spiega che ha trascorso secoli a cercare un nuovo campione “puro di cuore”, dopo che quello precedente lo tradì e liberò sul mondo i Sette Peccati Capitali; questi, imprigionati dal mago in altrettante statue, tentano Thaddeus per indurlo a liberarli, cosicché il mago ritiene indegno il ragazzo e lo rimanda sull’automobile. Lo strano comportamento del ragazzo distrae il padre, provocando un incidente: l’uomo perde l’uso delle gambe e Thaddeus viene accusato dell’incidente dal fratello. Sull’arcaico videogioco di Thaddeus compare una scritta misteriosa, “cercaci”. Venendo ai giorni nostri, nella città di Filadelfia, in Pennsylvania, vive il giovane Billy Batson, adolescente ribelle, abbandonato dal padre alla nascita, in perenne ricerca di sua madre naturale di cui conosce solo il nome e il cognome, Rachel Batson. In perenne conflitto con i tutori della legge e le famiglie adottive che lo accolgono, dalle quali scappa sempre, Billy viene affidato dall’assistente sociale ai Vasquez, una coppia affiatata che gestisce una casa famiglia di orfani e ragazzi difficili. Billy si comporta in modo sgarbato nei confronti di tutti, ma con il giovane compagno di stanza, il disabile Freddy, coetaneo e appassionato di supereroi, stringe un rapporto d’amicizia. Nel frattempo un Thaddeus Sivana ormai adulto e ricchissimo continua a cercare la Roccia dell’Eternità, come gli era stato ordinato da ragazzo, finanziando costose ricerche su inspiegabili fenomeni di massa. Finalmente egli scopre la giusta sequenza dei simboli per ritornare alla Roccia dell’Eternità: qui sconfigge il mago Shazam, ormai vecchio e debole, e s’impossessa dell’Occhio dei Peccati, liberandoli e diventandone il padrone. Al ritorno sulla Terra, Sivana uccide con i suoi nuovi poteri il padre e il fratello, diventando unico proprietario delle Industrie Sivana. Il giorno dopo Billy va a scuola con Freddy e gli altri suoi “nuovi” fratelli e sorelle: la piccola Darla, l’appassionato di informatica Eugene, il grosso Pedro e la “maggiore” Mary. A scuola Freddy viene attaccato da due bulli ma, in suo aiuto, arriva Billy, che riesce a provocarli per farsi inseguire. Billy fugge sulla metro ma, all’improvviso, viene magicamente trasportato alla Roccia dell’Eternità, dove incontra il vecchio mago Shazam, ancora alla ricerca dell’essere umano puro di cuore a cui donare i suoi poteri…

Shazam: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Shazam, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Zachary Levi: Shazam

Asher Angel: William “Billy” Batson

Mark Strong: dott. Thaddeus Sivana

Djimon Hounsou: Mago

Jack Dylan Grazer: Frederick “Freddy” Freeman

Grace Fulton: Mary Bromfield

Ian Chen: Eugene Choi

Jovan Armand: Pedro Peña

Faithe Herman: Darla Dudley

Cooper Andrews: Victor Vasquez

Marta Milans: Rosa Vasquez

Andi Osho: Emma Glover

John Glover: sig. Sivana

Natalia Safran: sig.ra Sivana

Adam Brody: Freddy supereroe

Ross Butler: Eugene supereroe

Meagan Good: Darla supereroina

Michelle Borth: Mary supereroina

D. J. Cotrona: Pedro supereroe

Streaming e tv

Dove vedere Shazam in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – sabato 13 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.