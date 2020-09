Shark – Il primo squalo: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Shark – Il primo squalo è il film in onda stasera, 13 settembre 2020, in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.30. Una prima visione da non perdere. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e come vedere in streaming il film Shark? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Shark – Il primo squalo è un film del 2018 diretto da Jon Turteltaub, con Jason Statham nei panni del protagonista. La pellicola si ispira al romanzo “Meg” di Steve Allen. Un sommergibile oceanico – parte di un programma internazionale di osservazione sottomarina – viene attaccato da un’imponente creatura che ora giace sul fondo della zona più profonda del Pacifico, con il suo equipaggio rimasto intrappolato all’interno. Il tempo stringe, l’ex esperto di salvataggi subacquei Jonas Taylor (Jason Statham) decide allora di lasciare il suo esilio volontario, spinto da un visionario oceanografo cinese, il dott. Zhang (Winston Chao), andando anche contro il volere della figlia Suyin (Li Bingbing), convinta di poter salvare l’equipaggio con le sue sole forze. Solo l’unione degli sforzi di tutti servirà per salvare le loro vite – e anche quella dell’oceano – da questa apparentemente inarrestabile minaccia: uno squalo preistorico di quasi 23 metri conosciuto come Megalodon.

Ritenuto estinto, Meg si rivela invece più vivo che mai e soprattutto molto affamato. Cinque anni prima, Jonas aveva già avuto modo di incontrare questa terrificante creatura, ma nessuno gli aveva creduto. Adesso, in compagnia di Suyin, Jonas dovrà affrontare le sue più grandi paure e mettere la sua vita a rischio per tornare negli abissi dell’oceano, ritrovandosi faccia a faccia con il più grande predatore di tutti i tempi.

Shark – Il primo squalo: cast completo

Tanti gli attori che prendono parte al cast di questo film di Jon Turteltaub del 2018, in prima visione in chiaro stasera su Italia 1 dalle 21.30. Ecco l’elenco completo degli attori e i personaggi interpretati:

Jason Statham: Jonas Taylor

Li Bingbing: Suyin Zhang

Rainn Wilson: Jack Morris

Ruby Rose: Jaxx Herd

Winston Chao: dott. Minway Zhang

Cliff Curtis: James ‘Mac’ Mackreides

Page Kennedy: D. J.

Jessica McNamee: Lori

Ólafur Darri Ólafsson: ‘Il muro’

Robert Taylor: dott. Heller

Shuya Sophia Cai: Meiying

Masi Oka: Toshi

Rob Kipa-Williams: D’Angelo

Tawanda Manyimo: Marks

Trailer

Questo il trailer ufficiale di Shark – Il primo squalo (titolo originale The Meg):

Shark – Il primo squalo film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Shark – Il primo squalo in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 13 settembre 2020 – a partire dalle 21.30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

