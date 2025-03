Seven: trama, cast e streaming del film su Iris

Questa sera, sabato 8 marzo 2025, alle ore 21,00 su Iris di Mediaset va in onda Seven, talvolta reso graficamente come Se7en, film del 1995 diretto da David Fincher e interpretato da Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow e Kevin Spacey. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il detective William Somerset è un anziano poliziotto, disilluso dal tasso di violenza e degrado sempre più in crescita nella città in cui vive. Somerset, a cui manca una settimana per andare in pensione, viene affiancato dal giovane David Mills, destinato a sostituirlo. Tra i due, per le profonde differenze di carattere, all’inizio non corre buon sangue. Quando i due detective sono chiamati sulla scena di un efferato delitto, che ha come vittima un uomo obeso che è stato costretto a mangiare oltre misura fino alla morte, Somerset intuisce dalle caratteristiche del delitto di trovarsi di fronte a un caso fuori dall’ordinario e vorrebbe rinunciare a occuparsene.

Il giorno seguente, l’avvocato Eli Gould, noto per aver difeso criminali e truffatori d’ogni genere, viene ritrovato morto e mutilato all’interno del suo studio. A causa della riluttanza di Somerset a condurre il caso, l’esame della scena del crimine viene così affidato a David che sul pavimento rileva la parola “avarizia”, scritta con il sangue. Non sembrano esserci collegamenti tra i due delitti, ma Somerset è convinto che l’assassino sia lo stesso e che continuerà a uccidere. Tornato così nuovamente sul luogo del primo delitto scopre dietro a un frigorifero la scritta “gola”, scritta questa volta con il grasso. A quel punto Somerset deduce che l’assassino sta punendo con la morte i colpevoli dei sette peccati capitali.

Iris: il cast

Abbiamo visto la trama di Iris, ma qual è il cast completo del film su Iris? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Brad Pitt: detective David Mills

Morgan Freeman: detective William Somerset

Gwyneth Paltrow: Tracy Mills

Kevin Spacey: John Doe

R. Lee Ermey: capitano di polizia

John C. McGinley: California

Richard Roundtree: procuratore Martin Talbot

Richard Schiff: Mark Swarr

Martin Serene: commesso del negozio “Wild Bill”

Michael Massee: proprietario del locale

Richard Portnow: dott. Beardsley

Leland Orser: vittima del peccato di lussuria

Daniel Zacapa: detective Taylor

John Cassini: ag. Davis

Reg E. Cathey: dott. Santiago

Pamala Tyson: donna senzatetto

Richmond Arquette: fattorino

Tudor Sherrard: ragazzo dei Coupon

Streaming e tv

Dove vedere Seven in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 8 marzo 2025 – alle ore 21,15 su Iris. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.