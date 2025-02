Chi è Settembre, cantante in gara tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025. Anni, età, vero nome, carriera, canzoni, fidanzata, X Factor, Vertebre

Chi è Settembre, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2025 tra le Nuove Proposte? Il suo vero nome è Andrea Settembre, ed è uno dei cantanti che fa parte della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2025. Nato a Napoli, ha 23 anni e si è già fatto notare grazie alla sua voce graffiante e al suo stile unico, che fonde la tradizione musicale partenopea con sonorità moderne. La sua canzone con cui ha vinto Sanremo Giovani si intitola Vertebre e parla della sofferenza provocata dalla fine di una relazione.

Inizia lavorando in una web tv e postando video musicali su YouTube, riuscendo così a farsi conoscere. Nel 2019, partecipa a The Voice of Italy, entrando nella squadra di Gigi D’Alessio. Dopo questa esperienza pubblica diversi singoli su TikTok, dove continua a crescere grazie alla sua versatilità musicale. Durante il Covid ha intrapreso un nuovo percorso artistico che lo ha legato all’accademy fondata da Carlo Avarello, Isola degli Artisti. Qui il giovane ha tempo di maturare. Si presenta nel 2022 a Deejay on stage, arrivando in finale.

Nel 2023, approda a X Factor, dove colpisce i giudici con il suo talento e conquista un posto nei Live Show sotto la guida di Dargen D’Amico, presentando una versione emozionante del brano Amandoti dei CCCP. A Sanremo Giovani 2024, Settembre porta il brano Vertebre, una canzone che esplora le problematiche giovanili, il dolore interiore e la vulnerabilità nelle relazioni, e che ha già avuto successo.

Artista moderno e maturo nonostante la giovane età, è capace di mescolare dialetto napoletano e sonorità contemporanee, creando un sound personale e riconoscibile. Ama il mare, l’estate e la compagnia degli amici, ma apprezza anche i momenti di solitudine. Il cantante in gara tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025 è già molto seguito sui social, in particolare su TikTok e Instagram.