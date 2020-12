Sette volte, il testo di Merlot, finalista di Sanremo Giovani

Merlot è uno de finalisti di Sanremo Giovani, il programma che seleziona le nuove proposte che saranno poi presentate sul palco dell’Ariston con l’arrivo di una nuova edizione del Festival di Sanremo. Merlot partecipa con il brano Sette volte. Ecco il testo della canzone:

Noi due bussole

diversi la tua indica Nord

la mia indica te

alla fine non ci siamo accorti

che tu eri sole e solo aveva

troppi tagli, Madonna ti ricordi come

stregati a far pensieri sugli alieni

lo sai com’èri, bella quando sorridevi

che tutto era più piccolo ma non

c’erano grandi problemi, continuavo

ad incazzarmi, che non sorridevi

continuavi a dirmi che con gli occhi

lo facevi, solo perché fingevi

ma in realtà odiavi, tutti quegli scemi.

Mi sono innamorato sette volte

tutte sette stron*e, non eri mai

quella giusta per me, lo so me lo dite

tutti ma che cazzo ne sapete quello che

è giusto per me, forse mi piace stare male

l’illusione mi va bene, perché la perfezione

nelle altre ma affilate.

La prima mi ha detto

non ho bisogno di te

mi serve un grande uomo

uno di quelli che sanno cosa fare

hanno un lavoro, l’astronave

c’è solo la zia che sale

bevo e fumo per dimenticare però

giuro che so cosa fare con te

voglio spogliarti e farti bere

voglio farti stancare di me

e a farlo sai sono il migliore

Mi sono innamorato sette volte

tutte sette stron*e, non eri mai

quella giusta per me, lo so me lo dite

tutti ma che caz*o ne sapete quello che

è giusto per me, forse mi piace stare male

l’illusione mi va bene, perché la perfezione

nelle altre ma affilate, che siamo soli

ti prego muoviti su di me

fammi sentire cosa per dire amore

vuol dire amore per te

Mi concentro e vado lento

vuol sapere che penso

però il mio vero cuore parla per me

Mi sono innamorato sette volte

tutte sette stron*e, non eri mai

quella giusta per me, lo so me lo dite

tutti ma che caz*o ne sapete quello che

è giusto per me, forse mi piace stare male

l’illusione mi va bene, perché la perfezione

nelle altre ma affilate

Chi è Merlot, finalista di Sanremo Giovani

Merlot, nome d’arte di Manuel Schiavone, è nato il 20 febbraio 1998. Cresciuto a Grassano, in Basilicata, si è trasferito a Bologna nel 2017. Inizia così a realizzare i suoi primi brani, anche se la vera svolta arriva nel 2020 quando pubblica tre singoli che hanno un buon successo: Ventitre, Signorina e Sparami nel petto. Ha raggiunto le semifinali di Sanremo Giovani, vale a dire il format AmaSanremo, in onda su Rai 1 dal 29 ottobre. Si presenta con la canzone Sette volte. L’obiettivo è quello di raggiungere il prestigioso palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2021.

