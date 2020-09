Sette anni in Tibet: trama, cast e streaming del film stasera su La7

Questa sera, lunedì 28 settembre 2020, va in onda in prima serata su La7 il film Sette anni in Tibet, pellicola del 1997 diretta da Jean-Jacques Annaud, con Brad Pitt e David Thewlis. Un film avvincente ispirato ad un libro autobiografico scritto da Heinrich Harrer e pubblicato nel 1953. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Sette anni in Tibet? Scopriamolo insieme.

Trama

Nel 1939, Heirich Harrer (Brad Pitt) accetta il compito affidato dal Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori e lascia l’Austria alla volta dell’Himalaya. L’esperto arrampicatore, infatti, è stato incaricato di raggiungere la nona vetta più alta al mondo, dopo che numerosi colleghi hanno fallito. Mentre la moglie, incinta, vorrebbe che non partisse, Heinrich è deciso a tentare l’impresa con il collega Peter Aufschnaiter (David Thewlis). La scalata, tuttavia, è più difficile del previsto e allo scoppio della Guerra Mondiale, l’Impero Britannico in India arresta gli scalatori in quanto nazisti, rinchiudendoli in un campo di concentramento. Passano tre anni, durante i quali il matrimonio di Heinrich va in mille pezzi.

Ma lo scalatore e i suoi connazionali architettano un piano molto astuto e si danno alla fuga. Heinrich e Peter si recano in Tibet, incontrando l’aperta diffidenza dei pacifici monaci buddhisti. Passano altri anni prima che il Dalai Lama, il bambino Tenzin Gyatso, convochi Heinrich al suo cospetto per commissionargli la creazione di un cinema. Inizia così una profonda amicizia, sancita dal rispetto e dal desiderio di conoscere le rispettive culture. Mentre la vita scorre pacificamente, la Cina acquista sempre più potere e la vita del Dalai Lama è in pericolo. Heinrich si troverà a dover lottare per la sua nuova casa, mentre cresce in lui il desidero di incontrare il figlio, ormai adulto.

Sette anni in Tibet: il cast del film

Tanti attori famosi prendono parte a questo film del 1997: su tutti Brad Pitt e David Thewlis. Ma qual è il cast completo di Sette anni in Tibet? Di seguito tutti gli attori e i personaggi interpretati:

Brad Pitt: Heinrich Harrer

David Thewlis: Peter Aufschnaiter

Ingeborga Dapkūnaitė: Ingrid Harrer

Dorjee Tsering: Tenzin Gyatso a 4 anni

Sonam Wangchuk: Tenzin Gyatso a 8 anni

Jamyang Jamtsho Wangchuk: Tenzin Gyatso a 14 anni

Jetsun Pema: Madre del Dalai Lama

Makoto Iwamatsu: Tsarong

BD Wong: Ngawang Jigme

Danny Denzongpa: il Reggente del Governo Tibetano

Lhakpa Tsamchoe: Pema Lhaki

Ama Ashe Dongtse: Tashi

Ric Young: Generale Chang Jing Wu

Ngawang Chojor: Ngawang Chojor, Gran Ciambellano

Duncan Fraser: Ufficiale Britannico

Diretta tv e streaming

Il film Sette anni in Tibet va in onda questa sera, lunedì 28 settembre 2020, su La7 in prima serata dalle 21.15. Il canale è in onda al tasto 7 del digitale terrestre (507 in HD) e al canale 107 del decoder Sky. Sul sito La7.it potete rivedere i contenuti e i programmi andati in onda sulla rete edita da Urbano Cairo.

Potrebbero interessarti Boss in incognito streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata del programma con Max Giusti The Foreigner: la trama e il finale del film con Jackie Chan Presa Diretta, le anticipazioni della puntata in onda lunedì 28 settembre 2020 su Rai 3