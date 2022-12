Chi è Sethu, cantante in gara a Sanremo Giovani 2022

Sethu è uno dei cantanti in gara a Sanremo Giovani 2022. Ma chi è? Si tratta di un rapper classe 1997, originario di Savona. Ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica sin da ragazzino, mostrando una particolare attitudine per il genere punk/rap. I suoi testi parlano in particolare dei problemi e delle ansie dei giovani della sua generazione, tra incertezze e paure del futuro. Il vero nome di Sethu è Marco De Lauri. La sua carriera prende il via nel 2018, quando pubblica l’EP Spero ti renda triste?, cui seguono l’anno successivo i brani Butterfly Knife, Hotspot (ft. Lil Sadape) che diventano virali grazie al carattere “Metal Trap” che contraddistingueva l’artista in quel periodo.

Nel 2020 Sethu pubblica altri singoli – Blacklist, Calmo e Pioverà per Sempre – mentre nel 2022 firma con Carosello Records e pubblica il singolo Giro di notte, che lo porta ad essere scelto da MTV Italia come Artista del mese, da Spotify come volto della playlist “sanguegiovane” e da PLUG MI tra gli artisti invitati a esibirsi dal vivo. Ora per lui la grande occasione della finale di Sanremo Giovani. Si giocherà quindi questa grande opportunità per arrivare tra i Big di Sanremo 2023. I sei vincitori di questa sera, 16 dicembre, approderanno infatti all’Ariston. Sethu porta in questa finale il brano Sottoterra. Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata. Su Instagram è seguito da oltre 6000 persone.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Sethu, ma dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.