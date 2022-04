Servant of The People: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 18 aprile

Questa sera, lunedì 18 aprile 2022, su La7 va in onda Servant of The People, la serie con protagonista il presidente ucraino Volodomyr Zelensky, quando nella sua precedente vita faceva l’attore comico. Anche questa sera su La7 vanno in onda tre episodi, a partire dalle 21.15. La serie sarà anticipata da un’introduzione di Andrea Purgatori. Servant of the People, prodotta da Kvartal 95 è stata trasmessa tra il 2015 e il 2019 sul canale ucraino “1+1”. La serie adesso è andata in onda anche in Germania, Francia ed Emirati Arabi. Ed è arrivata anche nel Regno Unito su Channel 4, e su Netflix negli Stati Uniti. Di seguito le anticipazioni, la trama e il cast della puntata di oggi, 11 aprile.

Trama

Il telefilm continuerà a seguire la vita di Vasiliy, adesso sulla cresta dell’onda grazie all’appassionato discorso sullo spreco di denaro pubblico perpetrato dagli alti funzionari. Ben presto, tuttavia, il presidente si renderà conto che il consenso ottenuto deriva, più che da una sincera condivisione di ideali, da scopi meramente pubblicitari. In questo contesto, inoltre, l’uomo dichiarerà aperte le selezioni per accedere ad alcune tra le più alte cariche governative. Il compito del presidente, come facilmente prevedibile, non sarà privo di insidie. L’uomo, infatti, scoprirà che i nomi contenuti nella lista per accedere alle più alte cariche pubbliche sono stati pre-approvati da Yuri Ivanovich. E’ per questo che Vasiliy deciderà di proporre i propri candidati, tra i quali spiccheranno i nomi di una sua ex insegnante e dell’ex moglie. Le conseguenze di tale decisione non tarderanno ad arrivare. Il personaggio interpretato da Volodymyr Zelensky, infatti, sarà accusato di nepotismo. Come se non bastasse, apparirà fin da subito evidente che le persone da lui nominate non si riveleranno all’altezza del compito. Infine, nella terza puntata della serie tv Servant of the people, Vasiliy sarà costretto ad affrontare una grave minaccia. I suoi oppositori, infatti, cercheranno di minare il consenso del presidente offrendo delle tangenti. Nonostante la cospicua offerta, tuttavia, nessuno cederà alle pressioni. Il tutto, mentre il protagonista si mostrerà sempre più preoccupato per le sorti di Nina Igorevna. La donna, infatti, scomparirà nel nulla dopo esser stata ripresa in una situazione a dir poco umiliante.

Servant of The People: il cast della serie

A guidare il cast c’è, come detto, Zelensky, che della serie tv è anche creatore e produttore con la casa di produzione da lui fondata Kvartal 95. Vediamo insieme tutti gli attori e i personaggi interpretati.

Volodymyr Zelensky è Vasily Petrovych Goloborodko: il protagonista, insegnante di liceo che diventa Presidente dell’Ucraina. Zelensky interpreta anche Grisha, un impiegato del Governo che si sottopone ad un intervento di chirurgia plastica per diventare sosia di Vasily.

Stanislav Boklan è Yuriy Ivanovich Chuiko: Primo Ministro ucraino, alleato degli oligarchi, che diventa nemico del protagonista.

Olena Kravets è Olha Yuriyivna Mishchenko: ex moglie di Vasily e direttrice della Banca nazionale ucraina.

Yevhen Koshovy è Serhiy Viktorovich Mukhin: Ministro degli Esteri ed ex attore.

Yury Krapov è Mikhaylo Ivanovich Sanin: Ministro dell’Economia.

Mykhailo Fatalov è Mikhail Ashotovich Tasunyan: capo dei Servizi Segreti.

Oleksandr Pikalov è Ivan Andreyevich Skorik: Ministro della Difesa.

Viktor Saraykin è Petro Vassilyevich Goloborodko: padre di Vasily.

Nataliya Sumska è Mariya Stefanovna Goloborodko: madre di Vasily.

Kateryna Kisten è Svetlana Petrovna Sakhno: sorella di Vasily.

Streaming e tv

Dove vedere Servant of the People in diretta tv e live streaming? La serie va in onda ogni lunedì a partire dal 4 aprile 2022 alle ore 21,15 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.