Servant of The People: su La7 la serie tv con Zelensky. Trama, cast, quante puntate, streaming

Questa sera, lunedì 4 aprile 2022, alle ore 21.15 va in onda su La7 la prima puntata della serie Servant of The People, con protagonista il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. L’attuale leader ucraino, che si trova ora a fare i conti con la guerra a seguito dell’invasione della Russia, in precedenza è stato un popolare attore comico. Per questo c’è grande curiosità per seguire la serie Servant of The People, che dopo il grande successo in Ucraina arriva in esclusiva per l’Italia su La7.

Trama

Il protagonista Vasyl Petrovych Holoborodko, interpretato da Zelensky, è un professore di liceo trentenne che si lascia andare ad una sfuriata contro la corruzione all’interno del proprio Paese davanti ai suoi alunni. Uno di questi, però, riprende tutto e carica il suo discorso online. Vasily diventa virale e molto popolare: sono numerose le persone a pensarla come lui. I suoi studenti, allora, decidono di avviare un crowdfunding a sua insaputa, per fare in modo che il professore abbia le risorse per potersi candidare alla Presidenza dell’Ucraina. Inaspettatamente, il protagonista riceve un grande consenso, fino ad essere eletto Presidente. Dopo un iniziale momento di confusione e dubbio, Vasily accetta il suo incarico, deciso ad estirpare la corruzione ed a scagliarsi contro gli oligarchi. Il successo di Servant of the people all’epoca fu dirompente, tanto che si allungò per tre stagioni e un totale di 51 episodi trasmessi fino a marzo del 2019: un mese dopo, il 20 maggio del 2019, Zelensky venne eletto Presidente dell’Ucraina.

Servant of the people: il cast del film

Servant of the people, prodotta da Kvartal 95 (la società di produzione dello stesso Zelensky) è stata trasmessa tra il 2015 e il 2019 con successo di critica e ascolti sulla rete televisiva Ucraina ‘1+1’, approdando poi anche in Germania, Francia ed Emirati Arabi. Diventata un vera e proprio serie-documento, è stata nuovamente distribuita in Inghilterra su Channel Four ed è disponibile su Netflix negli Stati Uniti. A guidare il cast c’è, come detto, Zelensky, che della serie tv è anche creatore e produttore con la casa di produzione da lui fondata Kvartal 95. Vediamo insieme tutti gli attori e i personaggi interpretati.

Volodymyr Zelensky è Vasily Petrovych Goloborodko: il protagonista, insegnante di liceo che diventa Presidente dell’Ucraina. Zelensky interpreta anche Grisha, un impiegato del Governo che si sottopone ad un intervento di chirurgia plastica per diventare sosia di Vasily.

Stanislav Boklan è Yuriy Ivanovich Chuiko: Primo Ministro ucraino, alleato degli oligarchi, che diventa nemico del protagonista.

Olena Kravets è Olha Yuriyivna Mishchenko: ex moglie di Vasily e direttrice della Banca nazionale ucraina.

Yevhen Koshovy è Serhiy Viktorovich Mukhin: Ministro degli Esteri ed ex attore.

Yury Krapov è Mikhaylo Ivanovich Sanin: Ministro dell’Economia.

Mykhailo Fatalov è Mikhail Ashotovich Tasunyan: capo dei Servizi Segreti.

Oleksandr Pikalov è Ivan Andreyevich Skorik: Ministro della Difesa.

Viktor Saraykin è Petro Vassilyevich Goloborodko: padre di Vasily.

Nataliya Sumska è Mariya Stefanovna Goloborodko: madre di Vasily.

Kateryna Kisten è Svetlana Petrovna Sakhno: sorella di Vasily.

Quante puntate

Abbiamo visto la trama e il cast di Servant of the People, ma quante puntate sono previste? Questa sera, lunedì 4 aprile 2022, su La7 va in onda la prima puntata della serie con Zelensky, con i primi tre episodi. Una serata première su La7 dalle 21.15 che proporrà – con la presentazione di Andrea Purgatori – i primi tre episodi della fiction, incentrata sul professore di liceo Vasyl Petrovych (Zelensky) – doppiato per l’occasione dall’attore Luca Bizzarri – e sulla sua inaspettata ascesa a presidente del suo Paese.

A chiudere la serata sarà proposto infine ‘Zelensky the story’, un docufilm in prima tv che riassume lo straordinario percorso del presidente ucraino, dai suoi inizi come attore e produttore di programmi tv fino alla sua campagna spettacolare, alla sua elezione, alla sua rivalità con il presidente della Russia, al conflitto oggi in corso. Come detto, Servant of the People ha avuto un grande successo e sono state realizzate tre stagioni per un totale di 51 episodi. Ciascun episodio ha una durata di circa quaranta minuti. In Ucraina, la serie è andata in onda dal 2015 al 2019. Appuntamento su La7 ogni lunedì in prima serata.

Streaming e tv

Dove vedere Servant of the People in diretta tv e live streaming? La serie va in onda ogni lunedì a partire dal 4 aprile 2022 alle ore 21,15 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.