Serie A streaming live e diretta tv: dove vedere le partite di campionato

SERIE A STREAMING TV – Finalmente torna la Serie A. Dopo l’emergenza Coronavirus, il massimo campionato di calcio italiano riapre i battenti: prima i recuperi della 20esima giornata, poi le partite dalla 25esima in poi. Il tutto con distanziamento sociale, stadi a porte chiuse e altre limitazioni. Ma dove sarà possibile vedere le partite di Serie A in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

In tv e streaming

Tutte le partite della Serie A 2019 2020 vanno in onda in tv, via satellite (quindi a pagamento), sui canali Sky Sport. Tutte, comprese quelle trasmesse da Dazn. Dal 20 settembre è infatti attivo il nuovo servizio che permette agli abbonati Sky Sport e Sky Calcio di vedere le partite della piattaforma streaming sulla tv satellitare. Per vederla però bisogna aver attivato il servizio: gratis per molti clienti Sky, a pagamento per altri (qui le info su come attivare il servizio).

In live streaming le partite della Serie A saranno visibili per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero, su Now Tv e su Dazn. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Serie A in chiaro

Le partite della Serie A, post emergenza Coronavirus, saranno visibili anche in chiaro (gratis) su Tv8 o canale YouTube di Dazn? Maximiliano Ibarra, ad di Sky Italia, ha dichiarato: “Come risaputo, noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, lo leggete ogni giorno sui quotidiani. Abbiamo avuto un incontro con il ministro dello Sport, Spadafora, abbiamo parlato di questo. Abbiamo dato disponibilità di questo e di altre cose che possiamo fare per mitigare questa mancanza di calcio a cui possono accedere i tifosi direttamente negli stadi. Ma c’è un piccolo dettaglio: noi non siamo titolari dei diritti tv in chiaro quindi deve arrivarci richiesta della Lega Serie A per trasmettere in chiaro”. Parole a cui l’ad della Lega, De Siervo, ha risposto: “La situazione sulla gare in chiaro è in via di definizione. Una dovrebbe essere Atalanta-Sassuolo e l’altra di Dazn potrebbe essere Verona-Cagliari, la prima andrà su Tv8, la seconda sarà invece visibile sul canale youtube del broadcaster digitale. Ciò presuppone che non vi sia pubblicità, né prima né durante né alla fine, ci sarà una sorta di embargo di un quarto d’ora prima e dopo la partita”.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Potrebbero interessarti Ossessione senza fine il ritorno: trama, cast e trailer del film su Rai 2 Ciao Darwin 7: stasera la replica Io so io contro Noi non semo. Ecco chi è Madre Natura Ciao Darwin 7: chi è Kristyna Teimerova, Madre Natura stasera (20 giugno 2020)