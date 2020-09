Chi è Sergio Muniz, il concorrente di Tale e Quale Show 2020

Sergio Muniz è uno dei dieci concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, in onda con la decima edizione a partire da venerdì 18 settembre 2020. Il grande pubblico lo ricorda per aver vinto un altro reality, l’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura. Ma chi è Sergio Muniz? Si tratta di un attore e cantante molto famoso, che ora si cimenterà con le imitazioni dei grandi della musica, partecipando a Tale e Quale Show. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e la vita privata.

Carriera

Sergio Muniz è nato a Bilbao il 24 Settembre del 1975. Sulla sua infanzia si sa molto poco, ma è certo che già da giovane voleva abbandonare la sua terra natale e darsi all’avventura. A 18 anni infatti decide di lasciare Bilbao e i suoi cari per recarsi in Italia, in cerca di fortuna. Nel nostro Paese si fa subito notare per la sua bellezza e inizia a lavorare come modello. Si fa conoscere sfilando per i grandi marchi di moda. Un lavoro quello di modello che rappresenterà per lui una sorta di trampolino di lancio verso il mondo dello spettacolo.

Ben presto Muniz inizierà a frequentare il mondo della televisione. La popolarità maggiore arriva per lui nel 2004, quando partecipa alla seconda edizione dell’isola dei Famosi, condotta da Simona Ventura. Entra nel cuore degli italiani, non solo per il suo aspetto fisico, arrivando a vincere il reality di Rai 2. Nel 2005 recita nella miniserie di casa Mediaset La Signora delle camelie nei panni di Alfredo Germonti. Come attore ha un grande successo con Caterina e le sue figlie 2. In Spagna nel frattempo prende parte al film Los Borgia, diretto da Antonio Hernández ed è inviato nel reality El traidor su Cuatro TV.

Nell’estate del 2007, Sergio Muniz porta in tournée in Italia Pene d’amor perdute, regia di Licio Galassi, con Nathalie Caldonazzo e Melania Maccaferri; in questa commedia scritta da William Shakespeare, interpreta il ruolo di Ferdinando, re di Navarra. Nel gennaio del 2008 torna su Canale 5 con la miniserie Io non dimentico, diretta da Luciano Odorisio, dove è tra i protagonisti con il ruolo di Gabriele Biseri. Nel 2008 è tra i protagonisti della serie tv di Rai 2, Terapia d’urgenza, dove interpreta il ruolo del dottor Nicola Palumbo. Nel 2011 è nella fiction Squadra antimafia – Palermo oggi 3.

Artista poliedrico, Sergio Muniz nel 2009 ha esordito come cantante, col singolo La Mar, abbinato a un videoclip. Nell’estate del 2014 ha inciso un EP dal titolo Playa, insieme con l’ukulelista Jontom. Nell’anno 2016/2017 ha collaborato con i Terapia Band, questa collaborazione è tuttora attiva. Per due stagioni fa parte del cast del musical Mamma mia.

Tale e Quale Show 2020

Ora la possibilità di farsi notare dal grande pubblico di Rai 1 a Tale e Quale Show 2020. Riuscirà Sergio Muniz a colpire il pubblico? Come saranno le sue imitazioni? Non ci resta che attendere.

Sergio Muniz, vita privata

Molto riservato sui suoi sentimenti, nel 2009 si è sposato con la bellissima modella Beatrice Bernardin. I due però divorziano nel 2017, anche se l’attore ha precisato che non ha nessuna intenzione di tagliare i rapporti con Giorgia, la figlia di Beatrice avuta da una precedente relazione. Oggi non si conosce con esattezza se Muniz sia fidanzato oppure no.

