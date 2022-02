Chi è Sergio Japino, il “marito” (ex compagno) di Raffaella Carrà presente al Festival di Sanremo 2022

Chi è Sergio Japino, il “marito” di Raffaella Carrà presente al Festival di Sanremo 2022 stasera, 5 febbraio, in occasione della finale? Sergio Japino, all’anagrafe Sergio Candido Iapino (Ventotene, 17 settembre 1952), è un regista, autore televisivo, coreografo ed ex ballerino italiano. Formatosi come ballerino alla scuola di Gino Landi, Sergio Japino intraprende la propria carriera in televisione nei primi anni ottanta, come coreografo per Fantastico 3 e per Pronto, Raffaella? Proprio in questo periodo incomincia il sodalizio artistico fra Japino e la presentatrice Raffaella Carrà, che li porterà a firmare alcune importanti produzioni televisive, anche quando alla fine degli anni novanta la relazione sentimentale terminerà. Ha una figlia di nome Jessica. Nel 1982 ha firmato la regia dello spettacolo dal vivo “Fantastico show” andato in scena in tutta Italia, anche a Roma nel teatro Sistina. Lavora come regista, coautore e coreografo in molte trasmissioni della Carrà. Un esempio è la trasmissione del 1988 Raffaella Carrà Show. La sua partecipazione al programma lo porta a essere ospite d’onore nel programma Benvenuta Raffaella, speciale del dicembre 1987, che rappresentava il dietro le quinte del nuovo show della Carrà per Fininvest, con brevi interviste alla Carrà e a Japino. Partecipa in molte altre trasmissioni, come regista e coreografo, nel 1989 Il Principe Azzurro, e nel 1990-91, Ricomincio da Due, entrambe con Raffaella. Nel 1991 è alla regia di Fantastico 12. Firma anche il successo di Carràmba! che sorpresa e Carràmba! che fortuna, programmi con i quali la Carrà torna alla televisione italiana dopo un lungo periodo trascorso in Spagna con la società Europroducciones alla guida dei programmi di successo Hola Raffaella!, A las 8 con Raffaella e En Casa con Raffaella. Nel 2008 si è occupato della regia del programma Salvemos Eurovisión, condotto dalla Carrà sulla TVE, e ha curato la regia del programma legato all’Eurovision Song Contest 2011 su Rai 2, sempre condotto dalla Carrà. Nel 2019 è il regista del programma di interviste di prima serata su Rai 3, A raccontare comincia tu, per due edizioni, in primavera e in autunno, condotto dalla Carrà.

L’amore con Raffaella Carrà

Come detto, Sergio Japino è stato per tantissimi anni (ben 17) il compagno di Raffaella Carrà. I due non si sono mai sposati e non hanno avuto figli. Sembrava che la loro relazione non dovesse mai finire, e invece i due si sono separati alla fine degli anni ’90, pur continuando a sentirsi anche semplicemente per motivi di lavoro. Nel ’95, infatti, Japino ha diretto la prima edizione di Carràmba! Che sorpresa. Raffaella ha voluto coinvolgere Japino anche nella sua ultima produzione televisiva, A raccontare comincia tu, trasmessa su Rai 3 nel 2019. “Raffaella e io siamo legati nell’anima”, ha detto Japino diverso tempo fa a TV Sorrisi e Canzoni, “siamo più che fratelli, abbiamo lo stesso sangue, non so come dire. Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi”. A parlare del rapporto speciale che avevano anche dopo la fine della storia d’amore era stata la stessa Carrà che, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, aveva annunciato la decisione di separarsi da Japino. “Oggi sarei libera di amare chi voglio in tutta chiarezza perché da tempo Sergio Japino ed io abbiamo deciso di vivere le nostre strade pur rimanendo profondamente legati”, le parole della Carrà. “Con Sergio c’è stato un rapporto diverso: lui è più giovane di me (dieci anni meno), capiva e amava le stesse cose mie. Del resto io da bambina volevo fare la coreografa, che è il suo mestiere. C’era un rapporto più giocoso, scherzoso, che poi è diventato amore, e poi per scelte diverse è finito. Ma siamo in ottimi rapporti perché il bene non muore mai”.

La morte di Raffaella Carrà

“Una forza inarrestabile la sua, che l’ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all’ultimo non l’ha mai abbandonata, facendo sì che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza”. Così Sergio Japino, compagno di Raffaella Carrà per 17 anni, la ricorda in una nota ricca di sentimento e dolore dopo la sua morte. Nel particolare ricorda quanta forza la conduttrice ha dimostrato anche nell’ultimo periodo della sua vita, preferendo il silenzio pur di lasciare ai suoi telespettatori un ricordo della se stessa più allegra: “L’ennesimo gesto d’amore verso il suo pubblico – ha scritto Japino – e verso coloro che ne hanno condiviso l’affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei. Sempre unica ed inimitabile, anche nell’ora più triste”.