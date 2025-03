Serena Garitta: “Al GF ho vinto 220mila euro e li ho buttati tutti. Noi eravamo più autentici”

I soldi? "A 25 anni ti cadono così da cielo e non avevo la capacità di gestirli. A dire il vero, non ce l’ho neanche ora. Oggi il reality dura troppo e i social amplificano tutto"

“A volte ho pensato che forse sarebbe stato meglio avere una vita più più lineare e solida. Però a me è andata bene. Sono vent’anni che vivo di televisione e non sono mai stata senza lavoro. Magari non ho fatto l’exploit, non sono arrivata a presentare Domenica In, però la tv è diventata il mio lavoro. A 15 anni sognavo di fare la giornalista sportiva e ora lavoro a Sky Sport, anche se non conduco un programma sportivo”. Lo dice Serene Garitta, 46 anni, vincitrice del Grande Fratello 2004, in un’intervista a Leggo.

“Io ho vinto 220mila euro e li ho buttati tutti”, ricorda l’ex concorrente genovese. “Ho comprato una casa a Roma con quei soldi e poi l’ho rivenduta. A 25 anni ti cadono così da cielo e non avevo la capacità di gestirli. A dire il vero, non ce l’ho neanche ora. Mi piace vivere bene, non penso a metterli da parte. I parenti dicono ‘Metti da parte, che non lo sai cosa può succedere’. Ma io non lo faccio mai. E alla fine penso di fare bene così”.

Quella vinta da Garitta era la quarta edizione del reality show: la conduttrice era Barbara D’Urso e all’interno della “casa” c’erano persone all’epoca sconosciute al grande pubblico ma che negli anni seguenti hanno saputo affermarsi nel mondo dello spettacolo, da Patrick Ray Pugliese a Katia Pedrotti, da Ascanio Pacelli a Tommy Vee, fino a Carolina Marconi.

Oggi il Grande Fratello è totalmente cambiato. “Da quando è diventato GF Vip in qualche modo ho un po’ perso l’interesse”, osserva Garitta. “Forse l’ultima edizione che ho guardato con più assiduità è quella del 2021, dove c’erano Soleil, Alex Belli e Giulia Salemi. Quei triangoli amorosi mi hanno sempre come dire interessata. Questa edizione l’ho seguita soprattutto attraverso i social. La puntata fatico un po’ vederla. Dura troppo. Preferisco vedere una serie tv con mio figlio”.

Secondo l’ex gieffina, oggi è troppo lunga anche la permanenza dei concorrenti nella casa: “Noi – fa notare – siamo rimasti tre mesi, ma premetto che io ci sarei rimasta anche tre anni la dentro, ci stavo benissimo. Poi, rispetto alla mia edizione, oggi ci sono i social che alimentano e amplificano tutto, come una cassa di risonanza. In un certo modo forse noi eravamo più autentici, non avevamo queste capacità di filmarci. Io mi sono vista in video per la prima volta solo quando sono uscita dalla casa. Non voglio dire che oggi questi ragazzi non siano autentici, semplicemente vivono in un altro tempo”.

Rifare il GF? “Non so se ci tornerei”, risponde Garitta. “Magari potrei incontrare vecchi coinquilini, ma comunque con qualcuno mi ci sento ancora. Patrick lo sento spesso, anche se non riusciamo mai a incontrarci. Entrambi abbiamo un figlio maschio. Parliamo delle nostre travagliate vite sentimentali. Sento spesso anche Katia, facciamo un po’ di pettegolezzi come i vecchi compagni di scuola. Comunque non so se vorrei tornare in quella dinamica. Quella Serena, se potessi la prenderei a schiaffi! Io ero un po’ Bridget Jones, sognavo il principe azzurro. Insopportabile. Adesso ho il mio bel mercato, però magari entri dentro e ci sono cinque più belle di te ed è un attimo che si torna ad essere Bridget Jones”.

