Serena Enardu e Pago: a Temptation Island in onda la fine di un amore

Serena Enardu e Pago si lasciano al termine di un percorso molto travagliato nel programma cult di Canale 5 Temptation Island Vip. Dopo 21 giorni di permanenza nei villaggi dei fidanzati e delle fidanzate, le coppie arrivano davanti al falò di confronto finale.

Molte coppie sono tornate a casa coscienti di essere unite da un amore forte e duraturo, come Anna Pettinelli e il fidanzato Stefano e Damiano e Sharon. Ma non tutte le coppie escono dal programma insieme.

Proprio davanti all’ultimo falò, Serena e Pago si sono detti addio, dopo un confronto accesissimo in cui si sono rinfacciati tutto quello che è successo durante il programma, ma anche tutto quello che non è andato nei loro quasi sette anni di relazione.

Serena fin dall’inizio ha confessato i suoi dubbi sulla relazione con il fidanzato Pago. Incertezze che hanno inciso sul suo percorso nel villaggio. Serena infatti sin da subito si è legata a un tentatore, Alessandro, e davanti alle telecamere i due hanno mostrato di avere un feeling decisamente fuori dal normale.

Nell’altro villaggio, però, Pago ha affrontato il percorso nel programma in modo completamente diverso. Non ha avuto nessun flirt con le tentatrici e, anzi, si è chiuso in se stesso per capire che cosa stava succedendo con la sua fidanzata.

Serena, nonostante conoscesse bene i sentimenti di Pago, ha continuato a flirtare in modo esplicito con Alessandro, senza pensare che quelle immagini sarebbero arrivate a Pago. L’esperienza di Temptation Island è stata utile a Serena per capire che la storia con il suo fidanzato era arrivata al capolinea.

Durante il falò di confronto il cantante ha raccontato a Serena, in modo fermo e severo, tutto quello che ha provato vedendo le immagini di Serena in compagnia di Alessandro. Serena però di fronte alla durezza di Pago non è riuscita a spiegare perché si fosse comportata così.

Alla fine Pago, stremato dal confronto, ha chiesto a Serena di essere sincera una volta per tutte con lui rispetto al percorso fatto nel programma Mediaset. L’ex tronista di Uomini e Donne a quel punto ha dovuto ammettere di non provare per il cantante quello che lui prova per lei.

A quel punto il cantante si è arreso alla verità: “Ti stai accontentando di Pago bravo ragazzo. Io ti amo talmente tanto che ti farei vivere felice con chi vuoi. Io sono incazzato nero perché se c’è una cosa che ho capito è che bisogna parlare e dirsi tutto”.

Pago ha deciso di lasciare il falò da solo e Serena è corsa tra le braccia di Alessandro. Il tentatore ha detto alla donna che vuole far parte della sua nuova felicità.

