Perché Serena Bortone non è in studio Oggi è un altro giorno: il motivo

Perché Serena Bortone conduce da casa Oggi è un altro giorno? La presentatrice è risultata positiva al Covid. La notizia, anticipata da Dagospia, è poi stata confermata dalla stessa giornalista su Twitter. “Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al Covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #oggièunaltrogiorno. Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su Rai 1”, ha spiegato la diretta interessata.

Il programma pomeridiano di Rai 1, dunque, sarà regolarmente in onda oggi, giovedì 14 gennaio 2021. In questi mesi difficili legati alla pandemia, in diversi casi si è dovuto ricorrere al metodo della conduzione da casa, quando il presentatore è stato bloccato dal Covid. È avvenuto per esempio con Carlo Conti per Tale e Quale Show, Myrta Merlino a L’Aria che tira fino alla presenza in collegamento di Gerry Scotti a Tu si que vales. Tra gli gli ospiti di Oggi è un altro giorno di questo pomeriggio l’attrice Stefania Sandrelli, oltre agli “affetti stabili” Gigliola Cinquetti, Gigi Marzullo e Massimiliano Rosolino. Appuntamento dunque su Rai 1 dalle 14 con la conduzione da casa di Serena Bortone.

Leggi anche: Paolo Bonolis, clamorosa gaffe sul Covid in diretta tv: la reazione di Serena Bortone

Potrebbero interessarti Ascolti tv mercoledì 13 gennaio: Juventus-Genoa, Made in Italy, The Martian Made in Italy: la trama della prossima (seconda) puntata A che ora inizia Made in Italy: l’orario della messa in onda su Canale 5