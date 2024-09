Sempre al tuo fianco: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, domenica 22 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Sempre al tuo fianco, la serie tv diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella che vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatori della Protezione Civile, persone normali in circostanze eccezionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio, dal titolo Cuori in affanno, l’entusiasmo di Sara per il suo nuovo incarico verrà soppiantato dalla reazione di sua figlia Marina, che non la prenderà affatto bene. Intanto Sara deciderà di mandare Federico a Stromboli, affidandogli il compito di raccogliere un po’ di dati e osservazioni sul vulcano. Ospite di Massimo e Marina, Federico finirà per svelare involontariamente la notizia della relazione in cotso tra Sara e Renato. Tale situazione finirà per creare ulteriori conflitti e contrasti tra i vari protagonisti. Renato, dopo aver affrontato un’emergenza, si renderà conto di non voler perdere Sara e per tale motivo le confesserà tutto il suo amore incondizionato mentre Massimo, ex compagno della donna, si ripresenterà da lei.

Nel secondo episodio della seconda puntata di Sempre al tuo fianco, dal titolo Emergenza in famiglia, Massimo scoprirà che Sara e Renato hanno intrapreso una relazione e non la prenderà bene. L’uomo si renderà conto di essere ancora innamorato della sua ex moglie e così deciderà di affrontarla: i due si ritroveranno a discutere sul loro passato e sul loro futuro, ma verranno interrotti da una chiamata inaspettata. Sara scoprirà che sua figlia Marina è stata arrestata: a quel punto, col suo ex marito, metterà da parte le tensioni e partirà per raggiungere Stromboli e cercare di capire cosa è successo. Intanto, alla Protezione civile finirà per scoppiare una nuova emergenza che metterà a durissima prova l’operato di Canovi.

Sempre al tuo fianco: il cast

Abbiamo visto la trama di Sempre al tuo fianco, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ambra Angiolini: Sara Nobili

Andrea Bosca: Renato Lussu

Peppino Mazzotta: Massimo

Tecla Insolia: Marina

Fortunato Cerlino

Luigi Fedele

Thomas Trabacchi

Alessandro Tedeschi

Streaming e tv

Dove vedere Sempre al tuo fianco in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.