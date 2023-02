Selvaggia Lucarelli polemizza sull’orario del monologo di Chiara Francini

È polemica per l’orario in cui è andato in scena il monologo di Chiara Francini al Festival di Sanremo 2023: diversi utenti e personaggi noti, tra cui la giornalista Selvaggia Lucarelli, hanno infatti criticato la Rai per aver mandato in onda in onda a notte fonda la riflessione dell’attrice sulle donne che non sono madri.

“Giustamente il monologo di Chiara Francini, l’unica che sa governare un palco, a notte fonda” ha scritto Selvaggia Lucarelli su Twitter nella serata di venerdì 10 febbraio.

La giornalista, poi, nella mattinata di sabato 11 ha spiegato su Facebook perché la scelta della Rai di mandare il monologo di Chiara Francini a notte fonda è stato un “peccato”.

“Chiara Francini, che piaccia o no quello che mette in scena, ha funzionato perché ha portato il suo mestiere. La sua maschera. Il monologo che recita a teatro. I suoi abiti. E siccome non era un donna-panda ma uno dei guardiani dello zoo, le è stato dato poco spazio, il più importante a notte fonda” scrive Selvaggia Lucarelli.

“Io intanto la ringrazio per aver parlato oltre che di maternità in modalità anti-pancina, di odio necessario, che è quello che va esercitato strenuamente non nei confronti delle persone, ma del sistema, del suo malfunzionamento, nei confronti di ciò che è profondamente ingiusto. Che poi è una cosa che si chiama passione”.

“Ecco, odio che l’abbia dovuto dire alle due di notte, soprattutto perché stava portando sul palco il suo lavoro, prima che la tassa obbligata e rigorosamente femminile di dover sembrare intelligente. Peccato” conclude la giornalista.

