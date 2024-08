Segreti di famiglia: le anticipazioni (trama e cast) della nona puntata

Questa sera, domenica 4 agosto 2024, alle ore 21,30 va in onda in prima serata Segreti di famiglia, la nuova fiction turca in onda su Canale 5 che ci farà compagnia per tutta l’estate. Protagonisti gli attori Pinar Deniz e Kaan Urgancıoğlu (l’Emir di Endless Love). La soap ruota attorno a un’avvocata impavida e a un procuratore rispettato i cui percorsi si incrociano durante un’indagine su un crimine. Vediamo insieme trama e cast di questa sera.

Trama e anticipazioni

Ceylin, Yilgaz ed Eren mettono insieme le prove per incastrare Engin e assicurarlo, finalmente, alla giustizia. Ma Pars sospetta che i loro modi siano poco corretti e lo fa presente a Ilgaz. Eren comunica a Ceylin e suo marito che il sangue trovato nell’auto appartiene a Inci e decide di portare a Pars la multa che hanno trovato al suo studio. La famiglia Kaya si accorge che Cinar non è in camera sua. Preoccupato, Metin gli telefona ma il cellulare squilla dentro il cassonetto dove Zafer l’ha costretto a gettarlo. Mentre suo padre sta uscendo a cercarlo, arriva il ragazzo semi coperto di sangue.

Segreti di famiglia: il cast

Abbiamo visto la trama di Segreti di famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Protagonista è Kaan Urgancıoğlu, che il pubblico di Canale 5 ha già conosciuto e apprezzato in Endless Love. Tra gli attori anche Pınar Deniz famosa in Turchia grazie al serial drammatico Kırmızı Oda. Tra gli interpreti secondari più importanti ci sono Başak Gümülcinelioğlu, star della serie DayDreamer – Le ali del sogno, che nel 2023 si aggiudica un Premio come Miglior attrice non protagonista agli Ayakli Gazete TV Stars Awards.