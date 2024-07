Segreti di famiglia streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata della serie

Questa sera, domenica 21 luglio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Segreti di famiglia, la nuova serie turca in onda ogni domenica per tutta l’estate. La vita del rispettato procuratore Ilgaz Kaya, che ha appreso dal padre poliziotto valori come l’onestà e l’onore, si intreccia con quella di un’avvocata un po’ spregiudicata, Ceylin Erguvan, che non si ferma davanti a nulla ed è avversa alle regole. Ma la verità non è mai bianca o nera, e uniranno le loro forze per risolvere un complicato caso di omicidio. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento con Segreti di famiglia in prima visione e in prima serata stasera, domenica 21 luglio 2024, alle 21.30 su Canale 5.

Segreti di famiglia streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming gratuita disponibile su smartphone, pc, tablet e smart tv. Anche recuperando gli episodi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

La fiction di Canale 5 va in onda in prima serata ogni domenica (ma sono previste anche delle ricollocazioni con cambio di giorno) dal 16 giugno 2024. In totale sono 95 gli episodi che compongono la serie, nell’arco di tre stagioni. Per la versione internazionale – ovvero con un minutaggio di circa 40/45 minuti a episodio – le puntate sono di più. Segreti di famiglia ci farà dunque compagnia per tutta l’estate. In Italia la prima stagione è composta da 111 episodi. Per ogni puntata Canale 5 trasmette tre episodi.